Бензин в Украине — на АЗС снова резко подскочили цены

Заправка автомобилей на АЗС. Фото: google.com

В больших сетях автозаправочных станций несколько дней подряд стремительно дорожают все виды бензинов и дизельное топливо. Некоторые АЗС повышают цены каждый день по 1 грн/л.

Такие данные приводят аналитики компании "Консалтинговая группа "А-95".

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Какая сейчас ситуация на рынке

Как отмечается, цены активно растут с начала августа. В частности, средняя стоимость в стране бензина А-95 прибавила 0,47 грн/л, подорожав до 49,8 грн/л. Цены на бензин А-95+ подскочили на 0,26 грн/л, до 51,8 грн/л, а дизтопливо — на 0,50 грн/л до 49,1 грн/л.

В частности, сеть "Приват", куда входит около 950 АЗС, снова подняла расценки на одну гривну за литр. А-95 повысился до 49 грн/л, теперь А-95+ стоит 49,5 грн/л, а бензин марки А-92 — 48 грн/л. Дизель продается теперь по 49 грн/л.

АЗС сети UPG повысили цены на бензин А-95 на 0,50 грн/л, и теперь стоит 50,9 грн/л, дизтопливо подорожало тоже на 0,50 грн/л, до 49 грн/л.

От 0,2 до 4 грн/л повысили цены: БРСМ-Нефть, Авантаж 7, AMIC, VostokGaz, Mango и Фактор.

Так изменились цены за день:

Источник: "А-95"

Прогнозы экспертов

По словам директора "группы А-95" Сергея Куюна, крупные сети АЗС в Украине притормозили стремительное подорожание горючего из-за возвращения довоенного налогообложения благодаря накоплению значительных запасов ресурса. Однако они иссякают, поэтому дальнейшее ценообразование будет зависеть от роста мировых цен на "черное золото" и нефтепродукты. Через неделю-две на топливном рынке произойдут серьезные ценовые изменения.

Сейчас украинские трейдеры покупают только заграничное топливо, поэтому в пересчете повышения на мировом рынке выйдет около пяти гривен на каждом литре.

"Вопрос 55 грн за литр бензина, и 54 грн за дизтопливо — уже решен, это вопрос недели — 10 дней", — подчеркнул директор консалтинговой компании "А-95".

Эксперт считает, что конец лета окажется напряженным.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украину поступила партия дизельного топлива, которое может быть произведено в России. Речь идет о горючем, прибывшем из молдавского порта "Джурджулешты".

Также мы писали, что в Украине на фоне повышения цен на топливном рынке озвучили новый Индекс бензина. Аналитики подсчитали, сколько сейчас можно заправиться за среднюю заработную плату.