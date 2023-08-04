Бензин в Україні — на АЗС знову різко підскочили ціни

Заправка авто на АЗС. Фото: google.com

У великих мережах автозаправних станцій кілька днів поспіль стрімко дорожчають всі види бензинів та дизельне паливо. Деякі АЗС підвищують ціни щодня по 1 грн/л.

Такі дані наводять аналітики компанії "Консалтингова група "А-95".

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Яка зараз ситуація на ринку

Як зазначається, ціни активно зростають з початку серпня. Зокрема, нині середня вартість в країні бензину А-95 додала 0,47 грн/л, подорожчавши до 49,8 грн/л. Ціни на бензин А-95+ підскочили на 0,26 грн/л, до 51,8 грн/л, а дизпаливо — на 0,50 грн/л, до 49,1 грн/л.

Зокрема, мережа "Приват", куди входить приблизно 950 АЗС, знову підняла розцінки на одну гривню за літр. А-95 підвищився до 49 грн/л, тепер А-95+ коштує 49,5 грн/л, а бензин марки А-92 — 48 грн/л. Дизель продають тепер по 49 грн/л.

АЗС мережі UPG підвищили ціни на бензин А-95 на 0,50 грн/л, тож тепер коштує 50,9 грн/л, дизпаливо подорожчало теж на 0,50 грн/л, до 49 грн/л.

Від 0,2 до 4 грн/л підвищили ціни: БРСМ-Нафта, Авантаж 7, AMIC, VostokGaz, Mango та Фактор.

Так змінились ціни за день:

Джерело: "А-95"

Прогнози експертів

За словами директора "групи А-95" Сергія Куюна, великі мережі АЗС в Україні пригальмували стрімке подорожчання пального через повернення довоєнного оподаткування завдяки накопиченню значних запасів ресурсу. Однак, вони вичерпуються, тому подальше ціноутворення залежатиме від зростання світових цін на "чорне золото" та нафтопродукти. За тиждень-два на паливному ринку стануться серйозні цінові зміни.

Нині українські трейдери купують тільки закордонне пальне, тому у перерахунку підвищення на світовому ринку вийде близько п'яти гривень на кожному літрі.

"Питання 55 грн за літр бензину, та 54 грн за дизпальне — вже вирішене, це питання тижня — 10 днів", — наголосив директор консалтингової компанії "А-95".

Експерт вважає, що кінець літа виявиться напруженим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україну надійшла партія дизельного палива, яке може бути вироблене в Росії. Йдеться про пальне, що прибуло з молдавського порту "Джурджулєшти".

Також ми писали, що в Україні на тлі підвищення цін на ринку пального озвучили новий Індекс бензину. Аналітики підрахували, на скільки зараз можна заправитися за середню заробітну плату.