Пенсионеров через несколько лет резко станет больше — данные статистики

Пожилая женщина с мальчиком. Фото: Freepik

В Украине стремительно стареет население, а на фоне войны негативная тенденция только усилилась. Вскоре число пенсионеров будет превышать работающих вдвое.

Об этом свидетельствуют данные аналитического центра "Украинский институт будущего".

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Сокращение числа трудоспособных граждан

Как отмечают аналитики, в связи с войной общее количество украинцев сократилось на 8,6 миллиона и теперь составляет 29 миллионов человек.

В "Украинском институте будущего" напоминают, что до войны, в начале прошлого года, в Украине насчитывалось 37,6 миллиона граждан. В прошлом году за границу уехали 20,7 миллиона человек, из них 12,1 миллиона прибыли домой.



Сейчас на территории Украины проживает такое по возрасту население:

12 миллионов — экономически активные украинцы;

17 миллионов — люди пенсионного возраста, а также дети.

По информации организации, коэффициент фертильности (достоверное измерение уровня рождаемости, указывающее на среднее количество рождений у одной женщины за поколение) опустился ниже отметки 1, тогда как повышение численности населения возможно при более 2.



Учитывая это, уже через несколько лет количество пенсионеров в стране будет выше вдвое числа трудоспособного населения.

Источник: Telegram-канал "Украинского института будущего"

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что в стране есть категория людей, имеющая право на обеспеченную старость с ежемесячными выплатами около 100 тыс. грн. Такие суммы получают всего несколько тысяч украинцев.

Также мы писали, что в Украине средние пенсионные выплаты у мужчин почти на 45% больше, чем у женщин. Разница в денежном выражении составляет 1,77 тыс. грн.