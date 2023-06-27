Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине существенно повысили тарифы для бизнеса: известны детали решения arrow

В Украине существенно повысили тарифы для бизнеса: известны детали решения

27 июня 2023 22:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы для бизнеса повысили почти вдвое — какие будут цены в июле
Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальной комиссии по государственному регулированию в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердили повышение максимальных цен на рынке электрической энергии. Новые цены будут актуальны с 30 июня 2023 года.

Это следует из соответствующего постановления регулятора во время очередного заседания.

Читайте также:

Как изменятся тарифы для бизнеса

Согласно решению Нацкомиссии, предельные цены ("прайс-кепы") на рынке электроэнергии установили в пределах 3 тысяч — 7,2 тысячи грн за МВт-час. В то время ожидалось, что верхний предел составит 5,4 тысячи гривен за МВт-час.

Известно, что новые ценовые уровни установили по итогам открытого обсуждения и предложений, предоставленных НЭК "Укрэнерго" и "Оператора рынка".

Согласно постановлению регулятора, максимальная предельная стоимость для бизнеса будет такой:

  • в ночное время (с 00:00 до 07:00) верхний предел цены на электрическую энергию вырастет на 50% — с 2 тыс. до 3 тыс. грн/МВт-ч;
  • в дневное время (с 07:00 до 19:00) верхний предел стоимости электричества повысится на 25% — с 4 тыс. до 5 тыс. грн/МВт-ч;
  • в вечернее пиковое время потребления ресурса (с 19:00 до 23:00), максимальная цена увеличится на 80% — с 4 тыс. грн до 7,2 тыс. грн/МВт-час.

В то же время, минимальную стоимость на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) опустили до 10 гривен/МВт-час.

На балансирующем рынке предельная максимальная цена — 125% от цены на рынке в сутки вперед, минимальная предельная стоимость — 0,01 гривны/МВт-час.

Причины повышения тарифов

Следует отметить, что ограничения стоимости электричества для бизнеса установлены с июля 2019 года — тогда в стране заработал механизм оптового рынка электрической энергии.

В то же время, на заседании НКРЭКУ, где решили поднять максимальные цены электроэнергии для бизнеса, публично не озвучили причины такого решения и расчеты.

Примечательно, что при повышении тарифов для населения вдвое также не было предоставлено никаких расчетов. С 1 июня в стране действует единый тариф для населения. Если раньше платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас 2,64 грн/кВт-ч платят как бедные, так и зажиточные граждане. Как подсчитали эксперты, конечная сумма за потребленную электроэнергию повысится на около 250 грн.

По мнению экспертов, на фоне повышения тарифов на электричество для населения и бизнеса вырастут цены в стране. Неизбежное подорожание ожидает те продукты и товары, на производство которых уходит много электроэнергии.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз