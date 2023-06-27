Тарифы для бизнеса повысили почти вдвое — какие будут цены в июле

Работник энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Национальной комиссии по государственному регулированию в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердили повышение максимальных цен на рынке электрической энергии. Новые цены будут актуальны с 30 июня 2023 года.

Это следует из соответствующего постановления регулятора во время очередного заседания.

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Как изменятся тарифы для бизнеса

Согласно решению Нацкомиссии, предельные цены ("прайс-кепы") на рынке электроэнергии установили в пределах 3 тысяч — 7,2 тысячи грн за МВт-час. В то время ожидалось, что верхний предел составит 5,4 тысячи гривен за МВт-час.

Известно, что новые ценовые уровни установили по итогам открытого обсуждения и предложений, предоставленных НЭК "Укрэнерго" и "Оператора рынка".

Согласно постановлению регулятора, максимальная предельная стоимость для бизнеса будет такой:

в ночное время (с 00:00 до 07:00) верхний предел цены на электрическую энергию вырастет на 50% — с 2 тыс. до 3 тыс. грн/МВт-ч;

в дневное время (с 07:00 до 19:00) верхний предел стоимости электричества повысится на 25% — с 4 тыс. до 5 тыс. грн/МВт-ч;

в вечернее пиковое время потребления ресурса (с 19:00 до 23:00), максимальная цена увеличится на 80% — с 4 тыс. грн до 7,2 тыс. грн/МВт-час.

В то же время, минимальную стоимость на рынке в сутки вперед (РДН) и внутрисуточном рынке (ВДР) опустили до 10 гривен/МВт-час.

На балансирующем рынке предельная максимальная цена — 125% от цены на рынке в сутки вперед, минимальная предельная стоимость — 0,01 гривны/МВт-час.

Причины повышения тарифов

Следует отметить, что ограничения стоимости электричества для бизнеса установлены с июля 2019 года — тогда в стране заработал механизм оптового рынка электрической энергии.

В то же время, на заседании НКРЭКУ, где решили поднять максимальные цены электроэнергии для бизнеса, публично не озвучили причины такого решения и расчеты.

Примечательно, что при повышении тарифов для населения вдвое также не было предоставлено никаких расчетов. С 1 июня в стране действует единый тариф для населения. Если раньше платили в зависимости от объемов потребления 1,44 и 1,68 грн/кВт-ч, то сейчас 2,64 грн/кВт-ч платят как бедные, так и зажиточные граждане. Как подсчитали эксперты, конечная сумма за потребленную электроэнергию повысится на около 250 грн.

По мнению экспертов, на фоне повышения тарифов на электричество для населения и бизнеса вырастут цены в стране. Неизбежное подорожание ожидает те продукты и товары, на производство которых уходит много электроэнергии.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что Нацкомиссия просила правительство установить рыночные цены для населения, то есть 5,5 грн. Сейчас документ засекретили.

Напомним, чтобы суммы в платежках летом не росли, нужно знать некоторые правила использования кондиционеров. Они достаточно мощные потребители электроэнергии. Среди основ экономного использования таких приборов: включение исключительно в помещениях, где человек проводит больше времени.