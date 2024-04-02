Валюта в Украине — НБУ показал, как изменился спрос на валюту

Американская валюта. Фото: РБК-Украина

В марте 2024 года в Украине существенно упал спрос на покупку наличной и безналичной валюты. Население приобрело валюты более чем на 2,13 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Спрос на валюту в марте

По информации НБУ, в марте украинцы провели такие операции в коммерческих банках с наличной и безналичной валютой:

продали валюты — на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте);

приобрели — на 2,13 млрд долларов.

Таким образом, объем чистой покупки валюты составил 574,9 млрд долларов.

Источник: НБУ

Если сравнивать с показателем за февраль, то объем покупки упал на 30,3%. Тогда украинцы приобрели 824,5 млн долларов.

Источник: НБУ

Как изменился курс доллара весной

В настоящее время на наличном рынке курс доллара фактически полностью зависит от курса межбанковского валютного рынка.

В то же время, на межбанке курс за последний месяц вырос на около 80 копеек с 38,2 до 39,00 грн/доллар.

Так, в марте НБУ поднял официальный курс на 2,7% с 38,2 грн в конце февраля до 39,22 грн на конец марта. При этом в марте курс несколько раз устанавливал рекорды. В частности, исторический максимум с показателем 39,34 грн/долл. зафиксировали 27 марта. После чего курс несколько снизился.

По состоянию на 2 апреля 2024 года официальный курс составляет 39,07 грн (+0,08), а на наличном рынке за март вырос на 0,8 грн, до 39,45 грн/доллар.

Источник: НБУ

Что еще стоит знать

Напомним, курс доллара на наличном рынке снова следует вверх 2 апреля 2024 года. Национальный банк также повысил официальный курс.

Также мы писали, что НБУ планирует изменить правила определения платежных признаков и обмена гривневых купюр, разменных и оборотных монет. Соответствующие предложения обнародованы для общественного обсуждения.