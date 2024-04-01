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В Україні знову стрімко дорожчає долар — ситуація на ринку

1 квітня 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 2 квітня — долар в Україні знову почав дорожчати
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках знову прямує вгору. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс на 2 квітня 2024 року.

Про це інформує портал Центробанку та сайти з моніторингу ситуації на ринку.

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За даними НБУ, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

  • долар — 39,07 грн (+0,08);
  • євро — 42,13 грн (-0,03);
  • злотий — 9,82 грн (+0,05).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар знову коливається на готівковому ринку. Під час купівлі коштує 38,91 грн (-0,03), під час продажу — 39,42 грн (-0,03). Євровалюта у купівлі становить 42,10 грн (-0,02), у продажу — 42,85 грн (-0,02).

ПриватБанк підвищив вартість долара у купівлі до 38,85 грн (+0,05), у продажу — до 39,45 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує 38,85 грн (+0,05), під час продажу — 39,40 грн (+0,14). Ощадбанк долар купує за 39,00 грн (0,00), продає — за 39,50 грн (0,00).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як пише сайт Minfin, в обмінниках долар та євро подорожчали: долар купують за 39,38 грн (+0,05), продають — за 39,48 грн (+0,06). Євровалюту купують за 42,75 грн (0,00), продають за 42,92 грн (+0,02).

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Нагадаємо, Національний банк посилив підтримку курсу гривні. З цією метою регулятор продав у березні 1,79 млрд доларів із міжнародних резервів.

Ми також писали, що НБУ пояснив деталі запровадження нових вимог до операцій з переказу коштів готівкою. Регулятор спростував інформацію про можливу заборону на перекази.

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