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В Україні суттєво скоротився попит на валюту — дані НБУ

2 квітня 2024 09:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Валюта в Україні — НБУ показав, як змінився попит на валюту
Американська валюта. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У березні 2024 року в Україні суттєво впав попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти. Населення придбало валюти на понад 2,13 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Попит на валюту у березні

За інформацією НБУ, у березні українці здійснили такі операції в комерційних банках з готівковою та безготівковою валютою:

  • продали валюти — на 1,555 млрд доларів (в еквіваленті);
  • придбали — на 2,13 млрд доларів.

Таким чином, обсяг чистої купівлі валюти становив 574,9 млрд доларів.

 

валюта
Джерело: НБУ

Якщо порівнювати з показником за лютий, то обсяг купівлі впав на 30,3%. Тоді українці придбали 824,5 млн доларів.

 

валюта
Джерело: НБУ

Як змінився курс долара навесні

Зараз на готівковому ринку курс долара фактично повністю залежить від курсу міжбанківського валютного ринку.

Водночас на міжбанку курс за останній місяць зріс на близько 80 копійок із 38,2 до 39,00 грн/долар.

Так, у березні офіційний курс НБУ підняв на 2,7% із 38,2 грн наприкінці лютого до 39,22 грн на кінець березня. При цьому у березні курс кілька разів встановлював рекорди. Зокрема, історичний максимум із показником 39,34 грн/дол. зафіксували 27 березня. Після чого курс дещо знизився.

Станом на 2 квітня 2024 року офіційний курс становить 39,07 грн (+0,08), а на готівковому ринку за березень зріс на 0,8 грн, до 39,45 грн/долар.

 

валюта
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, курс долара на готівковому ринку знову прямує вгору 2 квітня 2024 року. Національний банк також підвищив офіційний курс.

Також ми писали, що НБУ планує змінити правила визначення платіжних ознак та обміну гривневих купюр, розмінних та обігових монет. Відповідні пропозиції оприлюднив для громадського обговорення.

НБУ
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євро
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