Услуги ЖКХ в Украине — кто может временно не платить коммуналку

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторые граждане временно освобождены от необходимости расчета за коммунальные услуги. Чтобы получить право на списание начисленных сумм, нужно соответствовать определенным условиям.

Об этом говорится в материалах Министерства развития общин и территорий Украины.

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Как рассказали в ведомстве, в целом граждане могут не платить за коммунальные услуги в трех случаях:

если дом или квартира разрушены;

если есть справка об отсутствии по месту жительства более 30 дней;

если коммунальные услуги оказывались некачественно или частично.

В частности, согласно действующему законодательству, списать начисленные средства за коммунальные услуги могут гражданам, более 30 дней не проживавшим в своем доме. В таких случаях следует обращаться с соответствующим заявлением к поставщикам услуг. В частности, для этого требуется предоставление документа, удостоверяющего отсутствие проживания в собственном доме. Нужно подать один из следующих документов:

справку внутреннего переселенца;

справку о лечении;

справку о военной службе.

Такое заявление и справку необходимо предоставить в Центр коммунального сервиса, где будет проведен перерасчет (за воду и вывоз мусора). Это нужно делать ежемесячно дистанционно или отправив документы по почте.

Перерасчет могут произвести только за предыдущий период — со времени, когда гражданин не проживал в доме до дня подачи заявления. Также это можно делать каждые полгода, если человек не намерен возвращаться в свое жилье.

Что касается перерасчета начислений за услуги по поставке природного газа, то необходимо писать заявление и подавать справку в газоснабжающую компанию.

В то же время платить за централизованные услуги все равно придется. Речь идет об отоплении и управлении многоквартирным домом. В случае наличия счетчиков, то начисления будут производиться на основе показателей.

При этом, по закону, отсутствие человека в доме более месяца дает право обратиться к поставщикам услуг с жалобой.

Напомним, в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.