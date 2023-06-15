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В Украине тысячи граждан освободили от уплаты коммуналки: что нужно знать

15 июня 2023 23:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Услуги ЖКХ в Украине — кто может временно не платить коммуналку
Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане временно освобождены от необходимости расчета за коммунальные услуги. Чтобы получить право на списание начисленных сумм, нужно соответствовать определенным условиям.

Об этом говорится в материалах Министерства развития общин и территорий Украины.

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Как рассказали в ведомстве, в целом граждане могут не платить за коммунальные услуги в трех случаях:

  • если дом или квартира разрушены;
  • если есть справка об отсутствии по месту жительства более 30 дней;
  • если коммунальные услуги оказывались некачественно или частично.

В частности, согласно действующему законодательству, списать начисленные средства за коммунальные услуги могут гражданам, более 30 дней не проживавшим в своем доме. В таких случаях следует обращаться с соответствующим заявлением к поставщикам услуг. В частности, для этого требуется предоставление документа, удостоверяющего отсутствие проживания в собственном доме. Нужно подать один из следующих документов:

  • справку внутреннего переселенца;
  • справку о лечении;
  • справку о военной службе.

Такое заявление и справку необходимо предоставить в Центр коммунального сервиса, где будет проведен перерасчет (за воду и вывоз мусора). Это нужно делать ежемесячно дистанционно или отправив документы по почте.

Перерасчет могут произвести только за предыдущий период — со времени, когда гражданин не проживал в доме до дня подачи заявления. Также это можно делать каждые полгода, если человек не намерен возвращаться в свое жилье.

Что касается перерасчета начислений за услуги по поставке природного газа, то необходимо писать заявление и подавать справку в газоснабжающую компанию.

В то же время платить за централизованные услуги все равно придется. Речь идет об отоплении и управлении многоквартирным домом. В случае наличия счетчиков, то начисления будут производиться на основе показателей.

При этом, по закону, отсутствие человека в доме более месяца дает право обратиться к поставщикам услуг с жалобой.

Напомним, в стране действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых вместе с пеней придется выплатить после войны.

Также мы писали, что в Украине возобновились плановые поверки жилищно-коммунальных счетчиков. Это нужно сделать до середины июля текущего года, по результатам проверок в некоторых случаях украинцев ждут многотысячные штрафы.

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