Цены на продукты — что больше всего подорожало за год

Посетители продуктового отдела супермаркета. Фото: Unplush

В Украине цены на продукты питания выросли на 31,5% за последний год. Подорожали все без исключения категории товаров, однако в дальнейшем появятся факторы снижения средних потребительских цен.

Об этом рассказали в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

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Что провоцировало рост цен

По словам директора Института, академика НААН Юрия Лупенко, в октябре прошлого года специалисты зафиксировали самый большой, кроме марта, рост — на 4,2%. То есть подорожание происходило в период роста угрозы безопасности — в самом начале войны и во время первых массированных ракетных атак, устроенных Россией. После чего темпы прироста снизились до 0,5-0,7% ежемесячно.

В частности, в марте по сравнению с февралем 2023 года цены на продукты питания выросли на 2,3%.

Что подорожало больше всего

Как отметил эксперт, в начале весны больше увеличились цены на овощи — на 17,3%, на втором месте — яйца (на 1,8% больше), дальше идут сыр и мягкий сыр (на 1% дороже). На другие продукты цены выросли менее чем на 1%. В то время как на подсолнечное масло и хлеб и хлебопродукты уменьшились.

Весной продолжилось замедление темпов роста потребительских цен на продукты питания. В целом они повысились на 26,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то время как в феврале против февраля-2022 — на 31,5%, а в январе против января-2022 — на 32,8%.

Академик отметил, что основными продуктами, сдерживавшими общий рост цен в феврале 2023 года, стали яйца — уменьшение по сравнению с январем — на 1,9%, растительное масло (-0,4%).

Прогнозы относительно цен

По мнению эксперта, учитывая тенденции прошлых лет, в том числе и военный прошлый год, а также прогнозы объемов производства и потребления на текущий год, ожидается замедление роста и даже снижение средних потребительских цен на отдельные продукты питания. Это произойдет, когда аграрии получат первые урожаи.

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявила ряд нарушений по результатам проверок магазинов Киева в 2022 году. Специалисты провели 266 проверок. Наибольшее количество нарушений выявили при продаже товаров, которые считаются социально значимыми.

Также мы писали, что в Украине в апреле 2023 года начал дорожать овощ, долго остававшийся самым доступным на полках магазинов. Вообще, овощи стали ценовыми лидерами весной.