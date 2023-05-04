Ціни на продукти — що найбільше подорожчало за рік

Відвідувачі у продуктовому відділі супермаркету. Фото: Unplush

В Україні ціни на продукти харчування підвищилися на 31,5% за останній рік. Подорожчали всі без винятку категорії товарів, однак у подальшому з'являться фактори для зниження середніх споживчих цін.

Про це розповіли в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

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Що провокувало зростання цін

За словами директора Інституту, академіка НААН Юрія Лупенка, у жовтні минулого року фахівці зафіксували найбільше, крім березня, зростання — на 4,2%. Тобто подорожчання відбувалося у період зростання безпекової загрози — на самому початку війни та під час перших масованих ракетних атак, влаштованих Росією. Після чого темпи приросту знизилися до 0,5-0,7% щомісяця.

Зокрема, у березні у порівнянні з лютим 2023 року, ціни на продукти харчування зросли на 2,3%.

Що подорожчало найбільше

Як зазначив експерт, на початку весни найбільше збільшились ціни на овочі — на 17,3%, на другому місці — яйця (на 1,8% більше), далі йдуть сир та м'який сир (на 1% дорожче). На інші продукти ціни зросли менше, ніж на 1%. Тоді як на соняшникову олію та хліб та хлібопродукти — зменшились.

При цьому навесні продовжилося уповільнення темпів зростання споживчих цін на продукти харчування. Загалом вони підвищились на 26,5% проти аналогічного періоду минулого року року. Тоді як у лютому проти лютого-2022 — на 31,5%, а у січні проти січня-2022 — на 32,8%.

Академік зауважив, що основними продуктами, які стримували загальне зростання цін у лютому 2023 року, стали яйця — зменшення у порівнянні з січнем — на 1,9%, олія (-0,4%).

Прогнози щодо цін

На думку експерта, зважаючи на тенденції минулих років, зокрема і військовий минулий рік, а також прогнози щодо обсягів виробництва та споживання на поточний рік, очікується сповільнення зростання і навіть зниження середніх споживчих цін на окремі продукти харчування. Це станеться тоді, коли аграрії отримають перші урожаї.

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів виявила низку порушень за результатами перевірок магазинів Києва у 2022 році. Фахівці здійснили 266 перевірок. Найбільше порушень виявили під час продажу товарів, які вважаються соціально значущими.

Також ми писали, що в Україні у квітні 2023 року почав дорожчати овоч, який тривалий час залишався найдоступнішим на полицях магазинів. Загалом овочі стали ціновими лідерами навесні.