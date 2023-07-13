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В Украине цены на некоторые овощи бьют рекорды: что подорожало больше всего

13 июля 2023 11:26
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине — некоторые овощи бьют рекорды
Рынок в столице. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В июне 2023 года на украинском продовольственном рынке продолжалась тенденция предыдущих месяцев. Некоторые продукты существенно подорожали.

Об этом свидетельствуют Государственная служба статистики Украины.

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Как изменились цены в июне

Статистическое ведомство предоставило данные обо всех позициях пищевых продуктов и напитков. Согласно им, рекордсменом по удорожанию стал картофель. Он завершил месяц с результатом плюс 21,7%, повысившись в цене до 12 гривен за килограмм.

Далее в рейтинге незначительно отстает белокочанная капуста. Ее результат — плюс 21,5%. Этот овощ повысился в цене до 45,6 гривны за килограмм. Это в определенной степени связано с появлением на рынке нового урожая.

Замыкают тройку лидеров по удорожанию — яблоки. За месяц этот фрукт набрал в цене 20,1%, подорожав до 35,8 гривны.

Также дорожали и другие овощи, такие как морковь и свекла. Результат — 8,9% и 7,7% соответственно. Морковь увеличилась в стоимости до 59,6 гривны за килограмм, а свекла — до 10,4.

Примечательно, что сохранилась тенденция к удешевлению таких продуктов:

  • яйца снизились в стоимости на 4,7%, до 42,4 гривны за десяток;
  • крупа гречневая упала в цене на 7,2%, до 51,9 гривны за килограмм;
  • рис подешевел 3,4%, до 54 гривен за килограмм.
Цены в Украине
Источник: Госстат

Цены на спиртное и сигареты

По информации статведомства, в июне текущего года цены изменились следующим образом:

  • водка снизилась в цене на 0,5% (0,5 литра), до 119,5 гривны;
  • украинские столовые вина прибавили в стоимости 0,2% (0,7 литра), до 107,3 гривны;
  • пиво выросло в цене на 0,5% (0,5 литра), до 31,2 гривны;
  • папиросы премиум-класса стали стоить дороже на 1,4%, до 89,1 гривны.
алкоголь
Источник: Госстат

Больше о ценах

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.

Также мы писали, что в Украине несколько снизились темпы удорожания продуктов. Такие данные были приведены в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

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