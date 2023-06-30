Цены на продукты — украинцам рассказали, что подорожает в июле

Продавец хлеба в магазине. Фото: Freepik

В Украине вскоре ожидается повышение цен на ряд продуктов. Эксперты прогнозируют подорожание до 15% на фоне новых коммунальных тарифов, а также стоимости автомобильного горючего в июле 2023 года.

О том, что будет с ценами в июле, рассказывают Новини.LIVE.

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На какие продукты подскочат цены

По словам руководителя Ассоциации франчайзинга Андрея Кривоноса, с июля ценники на некоторые продукты на полках магазинов подскочат с 5 до 15%. Главной причиной называет рост граничных цен на электрическую энергию для бизнеса. Подорожание может затронуть продукты и товары первой необходимости, ведь в цене на часть из них закладывается стоимость энергоносителя.

Тем не менее, эксперт предполагает, что предприниматели адаптируются под новые условия, ведь им тоже невыгодно повышать цены, чтобы не снизился спрос. Вероятно, бизнес также начнет использовать электричество не в пиковые часы.

"Поэтому удорожание может происходить на 5-15%", - объяснил руководитель Ассоциации франчайзинга.

Неизбежное подорожание ждет те продукты и товары, на производство которых идет много электроэнергии.

По его убеждению, подтолкнет цены на продукты в торговых точках и анонсированное подорожание горючего из-за возвращения акцизов и НДС в топливо. Так, в частности, следует ожидать новых цен на хлеб (на 2-5%), подвоз которого станет дороже.

По информации ассоциации "Союз птицеводов Украины", ожидается увеличение цен на курятину и яйца из-за новых тарифов для промышленных потребителей и новых цен на топливо.

Стоимость каких продуктов снизится

При этом должны подешеветь овощи и фрукты, которые в прошлом месяце били рекорды по удорожанию. В мае цены подскочили так:

капуста белокочанная — на 67,7%;

морковь — на 35,2%;

картофель — на 23,8%;

свекла — на 16,5%;

лук репчатый - на 16,3%;

батон — на 11,6%;

хлеб ржано-пшеничный — на 9,7%;

крупа овсяная — на 8,8%;

молоко — на 3,6%.

Что еще стоит знать

Напомним, в украинских магазинах продолжают дорожать продукты. В июне 2023 обновила рекорд стоимость молочной продукции.

Также мы писали, что, по данным НБУ, в Украине на топливном рынке ценовое затишье будет наблюдаться именно в начале июля 2023 года. После чего стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.