Цены в Украине — в июне замедлилась инфляция

Продуктовый отдел магазина. Фото: Unplush

В Украине по итогам июня 2023 года замедлилась потребительская инфляция. Речь идет о сокращении до уровня 12,8% в годовом исчислении.

Такие данные обнародовала Государственная служба статистики Украины.

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Как изменились цены на продукты

По информации Госстата, в мае показатель потребительской инфляции составил 15,3%. В июне цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 0,1%.

Существеннее всего среди продуктов в первый месяц лета подорожало мясо (на 1,9%) и овощи (на 1%). В то же время, стоимость ряда продуктов упала. Так, в июне подешевел рис, сало, молоко и сыр. Снизились в цене яйца (-4,1%), растительное масло (-2,4%), фрукты (-2,2%).

Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий повысилась на 0,8%. Спиртное подорожало на 0,2%, а сигареты — на 1,5%.

Также подешевела еще одна категория товара "Одежда и обувь". Цены упали на 3%, в частности, стоимость одежды снизилась на 3,1%, обувь подешевела на 3%.

Фиксирует Госстат подорожание коммунальных услуг. Повышение тарифов на жилье, воду, электричество и другие виды топлива составило 11,9%. Это в основном произошло за счет роста цен на электроэнергию на 69,7%.

Источник: Госстат

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Напомним, в Украине весной снизились темпы подорожания продуктов. Такие данные были приведены в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".

По прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.