Строительство в Украине — украинцам снова доступна карта объектов строительства

В Украине открыли доступ к карте объектов строительства
В Украине возобновили публичный доступ к карте объектов строительства и информации о реестре строительной деятельности. При этом данные о некоторых важных объектах останутся закрытыми.
Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.
Информация о строительстве
Как отметили в Минцифре, общественности после консультаций с силовыми органами открыли информацию, которая не несет угрозы нацбезопасности. Сведения о некоторых важных объектах останутся закрытыми до окончания военного положения в стране.
На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и на Портале открытых данных доступны:
- публичная карта строительства — новые выданные разрешения на проведение стройработ;
- данные по конкретному объекту строительства;
- информация о строительстве по адресам.
Имея такой доступ, украинцы смогут контролировать застройку в своих областях, а также противодействовать коррупции в области строительства, отмечают в Минцифре.
В ведомстве напомнили, что государственную электронную систему в сфере строительства создали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации при поддержке USAID Ukraine и проекта TAPAS Project.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.
В Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.
Также мы писали, что в стране приступили к бета-тестированию оформление документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.