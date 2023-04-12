Строительство в Украине — украинцам снова доступна карта объектов строительства

Строительство объектов недвижимости в Украине. Фото: google.com

В Украине возобновили публичный доступ к карте объектов строительства и информации о реестре строительной деятельности. При этом данные о некоторых важных объектах останутся закрытыми.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

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Информация о строительстве

Как отметили в Минцифре, общественности после консультаций с силовыми органами открыли информацию, которая не несет угрозы нацбезопасности. Сведения о некоторых важных объектах останутся закрытыми до окончания военного положения в стране.

На портале Единой государственной электронной системы в сфере строительства (ЕГЭСС) и на Портале открытых данных доступны:

публичная карта строительства — новые выданные разрешения на проведение стройработ;

данные по конкретному объекту строительства;

информация о строительстве по адресам.

Имея такой доступ, украинцы смогут контролировать застройку в своих областях, а также противодействовать коррупции в области строительства, отмечают в Минцифре.

В ведомстве напомнили, что государственную электронную систему в сфере строительства создали Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры и Министерство цифровой трансформации при поддержке USAID Ukraine и проекта TAPAS Project.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в 2022 году объемы принятого в эксплуатацию жилья существенно упали по сравнению с прошлыми годами. Показатели соответствуют почти уровню кризисного 2009 года.

В Украине окончательно ликвидировали Государственную архитектурно-строительную инспекцию (ГАИ). Закрыли все территориальные структуры и более пяти тысяч исполнительных производств по судебным делам.

Также мы писали, что в стране приступили к бета-тестированию оформление документов на строительство в приложении государственных услуг "Дія". Такой сервис упростит подачу документов и уберет коррупционную составляющую.