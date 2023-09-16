Цены на продукты осенью вырастут — что может подорожать

Покупатель в магазине. Фото: Unplush

В Украине осенью 2023 года могут существенно подорожать некоторые продукты питания. В частности, могут вырасти в цене крупы и мясо.

Об этом сообщают экономические эксперты, пишет Focus.ua.

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Как изменятся цены на продукты осенью

Как отмечают аналитики, осенью вырастет до 2% в стоимости рим из-за сокращения экспорта из Китая, Индии и Пакистана.

Также в магазинах подскочат цены на разные виды мяса на 4-5%, на молоко и кисломолочную продукцию из-за снижения надоев молока на предприятиях.

В то же время гречка может подешеветь на 3-5%. Ценовая динамика относительно других видов круп может испытать незначительное колебание в пределах 0,5-2%.

По словам экспертов, стоимость муки в магазинах будет стабильна, а вот хлеб из-за роста затрат на производство продолжит подорожание.

"Ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлеб в диапазоне 0,5-1% в месяц", — предупреждают специалисты.

При этом упадут цены на овощи так называемого "борщового набора" на 5 - 20%.

По словам директора аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрия Чурина, заметным фактором для цен на ряд импортных товаров станет изменение курса нацвалюты на наличном рынке.

На ценообразование продуктов влияет и удорожание электроэнергии для бизнеса, что закладывают в себестоимость. Играют роль и расходы на топливо, стабильно дорожающее с июля.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке констатируют стремительное замедление инфляции. С начала года показатель снизился с 26% в январе до почти 11% в июле.

Также мы писали, что на Украине узаконили производство генетически модифицированных организмов и продукции. Соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский.