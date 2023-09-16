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В Україні восени суттєво подорожчають продукти: як зміняться ціни

16 вересня 2023 09:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на продукти восени зростуть — що може подорожчати
Покупець у магазині. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні восени 2023 року можуть суттєво подорожчати деякі продукти харчування. Зокрема, можуть зрости у ціні крупи та м'ясо.

Про це повідомляють економічні експерти, пише Focus.ua.

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Як зміняться ціни на продукти восени

Як зазначають аналітики, восени зросте до 2% у вартості рис через скорочення експорту з Китаю, Індії та Пакистану.

Також у магазинах підскочать ціни на різні види м'яса на 4-5%, на молоко та кисломолочну продукцію через зниження надоїв молока на підприємствах.

Водночас, гречка може подешевшати на 3-5%. Цінова динаміка щодо інших видів круп може зазнати незначного коливання в межах 0,5-2%.

За словами експертів, вартість борошна у магазинах буде стабільною, а от хліб через зростання витрат на виробництво продовжить подорожчання.

"Очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хліб у діапазоні 0,5-1% на місяць", — попереджають фахівці.

При цьому впадуть ціни на овочі з так званого "борщового набору" на 5 - 20%.

За словами директора аналітичного департаменту інвесткомпанії Eavex Capital Дмитра Чуріна, помітним фактором для цін на низку імпортних товарів стане зміна курсу нацвалюти на готівковому ринку.

На ціноутворення продуктів впливає подорожчання електроенергії для бізнесу, що закладають у собівартість. Грають роль і витрати на пальне, яке стабільно дорожчає з липня.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку констатують стрімке сповільнення інфляції. З початку року показник знизився з 26% у січні до майже 11% у липні.

Також ми писали, що в Україні узаконили виробництво генетично модифікованих організмів і продукції. Відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський.

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