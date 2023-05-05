Штрафы в Украине — депутаты предлагают наказывать граждан за беспилотники

В Украине введут новые штрафы до 8,5 тыс. грн: за что предлагают наказывать
В Украине планируют ввести штрафы за нарушение правил запуска беспилотных аппаратов. Парламент принял в первом чтении соответствующий законопроект 2911-IX.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).
Детали законопроекта
Инициатором принятия такого законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Документ предусматривает введение штрафов за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства при эксплуатации беспилотников. Он внесет изменения в ст. 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В случае его принятия в целом в стране появится новое наказание для граждан — "админответственность за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины пользователями беспилотных воздушных судов".
Нарушителей предлагают наказывать штрафами от 1,02 тыс. до 6,8 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года — от 6,8 тыс. до 8,5 тыс. грн с конфискацией беспилотника.
Будут рассматривать такие дела и налагать штрафы суды, полицейские и пограничники. Ранее соответствующие вопросы относились к сфере Госавиаслужбы.
Напомним, в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.
Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.