Штрафы в Украине — депутаты предлагают наказывать граждан за беспилотники

Управление беспилотным аппаратом. Фото: Freepik

В Украине планируют ввести штрафы за нарушение правил запуска беспилотных аппаратов. Парламент принял в первом чтении соответствующий законопроект 2911-IX.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Украины (ВРУ).

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Детали законопроекта

Инициатором принятия такого законопроекта выступил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Документ предусматривает введение штрафов за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства при эксплуатации беспилотников. Он внесет изменения в ст. 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В случае его принятия в целом в стране появится новое наказание для граждан — "админответственность за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины пользователями беспилотных воздушных судов".

Нарушителей предлагают наказывать штрафами от 1,02 тыс. до 6,8 тыс. грн. За повторное нарушение в течение года — от 6,8 тыс. до 8,5 тыс. грн с конфискацией беспилотника.

Будут рассматривать такие дела и налагать штрафы суды, полицейские и пограничники. Ранее соответствующие вопросы относились к сфере Госавиаслужбы.

Напомним, в Украине усилят защиту прав работников в рамках сближения с Европейским союзом (ЕС). Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

Также мы писали, что украинцев за границей ждут штрафы из-за доступа налоговиков к счетам. В Украине заработают европейские стандарты налоговой отчетности, призванные существенно усилить прозрачность налогоплательщиков перед государством.