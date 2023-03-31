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В Украине с 1 апреля лекарства будут продавать по-новому: что нужно знать

31 марта 2023 14:21
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Лекарства в Украине будут продавать по электронному рецепту — как получить
Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту. Фото: УНИАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине с 1 апреля 2023 года заработают новые правила реализации лекарств в аптеках. Рецептурные медикаменты можно будет приобрести по электронному рецепту.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Рецепт на лекарства в смартфоне

Электронный рецепт будет распространяться на все зарегистрированные в Украине лекарства, которые отпускают по рецепту. Выписывать их могут медработники всех специальностей государственных, коммунальных или частных клиник независимо от наличия декларации.

Следовательно, электронные рецепты станут доступны в смартфоне. В случае отсутствия телефона у пациента врач в клинике сможет выписать бумажное назначение на специальном бланке.

аптека
Фото: УНИАН

Ожидается, что новшество оптимизирует процесс назначения препаратов. Цифровые рецепты позволят усилить контроль за продажей лекарств и предотвратить негативные последствия самолечения.

Как получить электронный рецепт

Пациенту следует прежде всего зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения (ЕСЗ). Во время осмотра врач будет формировать электронное назначение, где будут указаны действенное вещество, дозировка, продолжительность курса и инструкции по приему. Пациенту присвоят номер электронного рецепта, а также уникальный код.

Приобрести препараты по электронному рецепту в аптеке можно в течение 30 или 10 дней (для наркотических/психотропных препаратов). Фармацевту нужны реквизиты — номер рецепта и код. В аптеке должны предложить имеющиеся лекарственные средства, которые содержат необходимое действующее вещество.

Напомним, ранее в правительстве обнародовали зарплаты врачей Украины. В 2022 году средняя зарплата составила 14,3 тыс. грн. Это на 21% больше, чем было до войны, в 2021 году, а также в 1,5 раза по сравнению с 2020-м. Самая высокая средняя зарплата у работников в заведениях экстренной медицинской помощи — 17,8 тыс. грн. Среди них зарплаты следующие: врачи — около 26 тыс. грн; средний медперсонал — 20 тыс. грн.

Также мы писали, что для переселенцев из Украины, которые пересекли границу после 24 февраля 2022, доступна программа финансовой помощи на приобретение лекарств Health4Ukraine. По программе украинцы могут получить 500 злотых.

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