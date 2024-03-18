Пенсии в Украине — как изменятся соцвыплаты с 1 апреля

Денежные купюры. Фото: Ukrayina.pl

В Украине с 1 апреля 2024 года должна увеличиться минимальная заработная плата. В связи с этим изменится размер социальных выплат.

Об этом пишет издание Focus.ua, ссылаясь на юристов.

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Как изменятся соцвыплаты с апреля 2024 года

С апреля должна во второй раз вырасти "минималка". В предыдущий раз она повысилась на 400 гривен, а в этот — на 900 гривен. Так, с 1 января 2024 года минималка увеличилась до 7,1 тыс. гривен, а с 1 апреля — до 8 тыс. гривен.

По словам юристов, вместе с "минималкой" вырастут декретные выплаты. Также должны повыситься выплаты за отпуска и больничные по беременности и родам.

Кроме того, ожидается, что для 65-летних украинцев, выполнивших требования к стажу, вырастет пенсия. Согласно нормам законодательства, гарантированная минимальная пенсия для таких граждан должна составлять не менее 40% минимальной зарплаты. Поэтому с января этот размер вырос с 2,68 до 2,84 тыс. гривен, а с 1 апреля — до 3,2 тыс. гривен.

Что еще должно измениться вместе с минималкой

Также вместе с минимальной зарплатой увеличится Единый социальный взнос. Он вырастет с 1,56 до 1,76 тыс. гривен. Соответственно вырастет максимальная база начисления ЕСВ, равна 15 минимальным зарплатам. Этот показатель должен повыситься с 106,5 до 120 тыс. гривен.

С 1 апреля изменятся налоги, уплачиваемые ФЛП. Ставка единого налога зависит от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц и группы:

первая группа — 302,8 гривны (до 10% ПМТЛ);

вторая группа — 1,42 тыс. гривен (до 20% МЗП);

третья группа — не зависит от минималки (5% дохода или 3% дохода плюс НДС).

Максимальный доход для ФЛП разных групп с 1 апреля составит:

первая группа — 1,336 млн грн (167 минимальных зарплат);

вторая группа — 6,672 млн грн (834 минимальных зарплат);

третья группа — 9,336 млн грн (1167 минимальных зарплат).

Также увеличится штраф для работодателей за работу без официального оформления с 71 до 80 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали о росте некоторых доплат к пенсиям украинцев в 2024 году. В частности выросли надбавки за донорство.

Также сообщалось, что в Пенсионном фонде рассказали о росте выплат пенсий за последний год. Сумма больше на 97,8 миллиарда гривен.