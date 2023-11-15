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В Украине за монету 50 копеек можно получить сотни долларов

15 ноября 2023 10:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Монету 50 копеек продают на аукционе за 8 тыс. грн — как выглядит
Монеты в руках. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине за редкую монету номиналом в 50 копеек можно получить 8 тыс. грн (212 долл.). Она имеет особую чеканку, была выпущена небольшой партией.

Соответствующее объявление появилось на маркетплейсе с аукционной системой торгов Violity.

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Подробнее о монете

Автор лота надеется получить за нее такую сумму, поскольку реставрация монеты не проводилась, нет дефектов, изготовленная из латуни 1992 года.

"50 коп. 1992 г. 4 ААм. Луганский чекан. Английскими штемпелями", — говорится в сообщении.

Особенность ее в том, что у нее выпуклый щит, а в нем вдавлен трезубец. Такой дефект возник из-за того, что штемпели для чеканки выполнены по неправильным эскизам. На обычных монетах щит выполнен тонкими линиями, а трезубец выпуклый.

 

монета
Источник: Violity

4ААм считается редкой разновидностью монеты 50 копеек 1992 года. Нумизматы дали ей название "Англичанка", ведь чеканили английскими штемпелями.

 

монета
Источник: Violity

Такую ошибку допустили художники — во время разработки эскизов затемнили не только фон монеты, но и сам трезубец.

 

монета
Источник: Violity

Небольшую партию таких монет отчеканили на Луганском станкостроительном заводе, и они не должны были попасть в быт, однако нумизматы уверяют, что "англичанку" находили среди обычных монет.

Что еще стоит знать

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, когда намерены вернуться в планы по изменению дизайна монет номиналом 1 и 2 гривны. Еще летом 2021 регулятор после жалоб граждан признал, что монеты неудобны в использовании и обещал изменить.

Также мы писали, что украинцы могут получить кругленькую сумму за продажу монеты номиналом 25 копеек. Следовательно, за пять-семь тысяч гривен можно продать монету 1992 разновидностью 5.1Даг.

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