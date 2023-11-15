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В Україні за монету 50 копійок можна отримати сотні доларів

15 листопада 2023 10:47
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Монету 50 копійок продають на аукціоні за 8 тис. грн — який вигляд має
Монети у руках. Фото: Pixabay
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні за рідкісну монету номіналом 50 копійок можна отримати 8 тис. грн (212 дол.). Вона має особливе карбування, була випущена невеликою партією.

Відповідне оголошення з'явилось на маркетплейсі з аукціонною системою торгів Violity.

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Детальніше про монету

Як зазначається, автор лота сподівається отримати за неї таку суму, оскільки реставрація монети не проводилася, немає дефектів, виготовлена з латуні 1992 року.

"50 коп. 1992 р. 4 ААм. Луганський чекан. Англійськими штемпелями", — йдеться у повідомленні.

Особливість її у тому, що має опуклий щит, а в ньому вдавлений тризуб. Такий дефект виник через те, що штемпелі для карбування виконані за помилковими ескізами. На звичайних монетах щит виконаний тонкими лініями, а тризуб опуклий.

 

монета
Джерело: Violity

4ААм вважається рідкісним різновидом монети 50 копійок 1992 року. Нумізмати дали їй назву "Англіканка", адже карбували англійськими штемпелями.

 

монета
Джерело: Violity

Такої помилки допустилися художники — під час розробки ескізів затемнили не лише фон монети, а й сам тризуб.

 

монета
Джерело: Violity

Невелику партію таких монет викарбували на Луганському верстатобудівному заводі і не мали потрапити в побут, проте нумізмати запевняють, що "англіканку" знаходили серед звичайних монет.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, коли мають намір повернутися до планів зі зміни дизайну монет номіналом 1 та 2 гривні. Ще влітку 2021 року регулятор після скарг громадян визнав, що монети незручні у використанні та обіцяв змінити.

Також ми писали, українці можуть отримати кругленьку суму за продаж монети номіналом 25 копійок. Відтак, за п'ять-сім тисяч гривень можна продати монету 1992 року різновидом 5.1Даг.

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