Финансовые операции — Госфинмониторинг блокирует подозрительное движение средств

Банковская платежная карта. Фото: УНИАН

В Украине Госслужба финансового мониторинга заблокировала подозрительные финансовые операции на 22,6 млрд грн. Речь идет о периоде первого квартала 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

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Так, за указанный период специалисты Госфинмониторинга направили в правоохранительные органы 307 материалов. В них указаны суммы финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения.

В пресс-службе отмечают, что сейчас основным направлением деятельности финмониторинга является выявление операций и лиц связанных с финансированием терроризма/сепаратизма и военной агрессией со стороны России и Беларуси против Украины, в частности, речь идет о диверсионно-разведывательных группах.

С начала текущего года ведомство направило в полицию 72 таких материала.

Предоставляем, что государственное финучреждение "ПриватБанк" начало блокировать банковские карты и аннулировать договоры граждан Беларуси. Средства можно переводить на другие счета исключительно, лично посетив банк.

Также мы писали, что украинцам предоставили возможность получать международные переводы от клиентов ведущего европейского финансового сервиса Paysera на карты или счета через систему PrivatMoney.