Фінансові операції — Держфінмоніторинг блокує підозрілий рух коштів

Банківська платіжна картка. Фото: УНІАН

В Україні Держслужба фінансового моніторингу заблокувала підозрілі фінансові операції на 22,6 млрд грн. Йдеться про період першого кварталу 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Читайте також:

Деталі

Так, за вказаний період фахівці Держфінмоніторингу направили до правоохоронних органів 307 матеріалів. У них вказані суми фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, та із вчиненням кримінального правопорушення.

У пресслужбі зауважують, що зараз основним напрямком діяльності фінмоніторингу є виявлення операцій та осіб пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму та військовою агресією з боку Росії та Білорусі проти України, зокрема йдеться про диверсійно-розвідувальні групи.

З початку поточного року відомство направило до правоохоронців 72 таких матеріали.

Надаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" почала блокувати банківські картки та анулювати договори громадян Білорусі. Кошти можна переказувати на інші рахунки виключно, особисто відвідавши банк.

Також ми писали, що українцям надали можливість отримувати міжнародні перекази від клієнтів провідного європейського фінансового сервісу Paysera на карти чи рахунки через систему PrivatMoney.