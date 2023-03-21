Помощь пострадавшим от войны — кто какие выплаты получит

В случае гибели родственникам выплатят 1 млн гривен

В Украине введут единовременную государственную помощь пострадавшим гражданам от войны. Выплаты предусмотрены в связи с инвалидностью и в случае смерти.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада Украины (ВРУ), свидетельствует информация на парламентском сайте.

Что предполагает документ

Как отметил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram, речь идет о законопроекте №7353. Согласно ему, выплаты смогут получить:

лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления;

работники объектов критической инфраструктуры;

журналисты или члены их семей.

Документ предусматривает следующие размеры выплат:

в случае гибели наступившей из-за ранения — 1 млн гривен;

в случае установления инвалидности I-III группы, наступившей в результате ранения — 200-800 тысяч гривен.

"Важно решение, потому что враг обстреливает гражданские объекты, в частности критической инфраструктуры, где среди пострадавших гражданские рабочие. Также важно, что в этом списке есть журналисты. Они сейчас выполняют очень опасную работу, чтобы информировать общество и весь мир о том, что происходит в горячих точках в нашей стране", — добавил нардеп.

Что еще стоит знать

Напомним, украинским военным могут вернуть отмененные надбавки к заработным платам. Парламент должен рассмотреть соответствующий законопроект. Об этом говорится в пояснительной записке к зарегистрированному проекту закона №9071 в Верховной Раде.

Владельцы разрушенных квартир и других жилых помещений получат жилищные сертификаты — документы, подтверждающие гарантии государства профинансировать покупку квартиры или другого жилого помещения (в том числе возведенного в будущем).

Также мы писали, что в правительстве рассказывали, что хотят получить от россии компенсацию за все убытки и разрушения, которые страна-агрессор нанесла Украине. Сумма репараций — не менее 300 млрд долларов.

Совокупная сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенного украинской инфраструктуре из-за полномасштабного вторжения россии, достигла 137,8 млрд долларов. Таковы оценки по итогам прошедшего военного года.