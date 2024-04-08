Пособие на детей до 11 тыс. грн — кто имеет право на новые выплаты

Ребенок у военного на руках. Фото: armyinform.com.ua

В Украине с апреля 2024 года ввели новую денежную помощь на детей. Речь идет о программе "Дитина не одна", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Оксана Жолнович.

Читайте также:

Кто имеет право на новое пособие на детей

Весной правительство ввело программу "Дитина не одна", предусматривающую предоставление помощи для детей, потерявших родителей, однако не имеющих статуса сироты или ребенка, лишенного родительской опеки.

Согласно ей, средства будут выплачивать лицам, временно предоставившим таким детям убежище. Речь идет о родственниках, друзьях, знакомых или детских домах семейного типа.

Деньги предназначены для обеспечения необходимого ухода и комфортных условий проживания для несовершеннолетних граждан.

Какие суммы будут выплачивать на детей

Согласно правительственному постановлению, размер пособия зависит от возраста ребенка и варьируется в пределах 6,4 тыс. грн. до 11,19 тыс. грн.

В частности, при наличии у ребенка инвалидности — будут выплачивать 8,97 тыс. — 11,19 тыс. грн.

Деньги должны выплачиваться в течение шести месяцев.

По словам министра соцполитики, ранее близкие принимали таких детей к себе и содерживали их, однако не всегда позволяло финансовое положение. Правительство на время войны предоставило возможность названным семьям временно принимать таких детей. Раньше никаких выплат не предполагалось, а в этом году ситуацию исправили.

"Сейчас мы исправили эту ситуацию, назначив помощь на нас, когда ребенок получит юридический статус. Лучшая форма ухода за ребенком — это усыновление. Но мы не оставим детей без содержания, если статус по разным причинам не предоставляется около полугода", — сообщила Оксана Жолнович.

По ее данным, с начала полномасштабной войны около 13 тысяч украинских детей остались без родителей. Такие граждане либо погибли, либо попали в российский плен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине гражданам доступна государственная программа, по которой можно получить денежные ваучеры на обучение. В 2024 году таким правом воспользовались 6 тысяч украинцев.

Также мы писали, что в Министерстве социальной политики рассказали о финансировании выплат для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) за март 2024 года. Речь идет о периоде, когда изменились правила для переселенцев, и многие не успел подать заявки повторно.