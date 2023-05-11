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В Украине изменят программу жилищных субсидий: к чему готовиться

11 мая 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии — в Украине планируют изменить программу помощи
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине на фоне грядущего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги могут изменить программу субсидий. Такую помощь могут расширить.

Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Украины Оксана Жолнович во время эфира "Украинского радио".

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Программа субсидий

По словам Жолнович, программа субсидий остается удачным инструментом поддержки тех граждан, которые не могут оплачивать коммунальные услуги. Так что в случае необходимости ее будут расширять. Намерены сделать субсидии более адресными, ведь выплата конкретным людям является лучшим вариантом, чем возвращение субъектам хозяйствования компенсации разницы между коммерческим и фиксированными тарифами.

"Субсидия является очень хорошим инструментом социальной поддержки, потому что она цельная, адресная, она учитывает целое домохозяйство. Она очень понятна с точки зрения, за что мы платим, что покрываем. Поэтому мы даже готовы расширять эту программу в случае, если будут пересматриваться тарифы или если предоставлятели услуг будут менять их стоимость, и это будет выходить за рамки способности человека", — пояснила она.

Также она отметила, что наибольшими долями выплаты являются электроэнергия и природный газ. И если тарифы на "голубое топливо" еще на год оставили фиксированными, то тарифы на электричество могут изменить уже летом.

Планы по повышению тарифов

Как отмечают эксперты по энергетике, повышения цен на электроэнергию следует ожидать, если не с 1 июня, то с 1 июля 2023 года. На сегодняшний день не существует других финансовых источников, которые позволили бы восстановить украинскую энергосистему. Компаниям приходится работать себе в убыток.

Однако это не значит, что Кабинет Министров повысит цены для всех. Для слоев населения, которые не в состоянии оплачивать коммунальные услуги, а также живущих в населенных пунктах вблизи линии фронта, вероятно, будет какая-то корректировка.

"К сожалению, единственным выходом из сложившейся ситуации является повышение цен. Повышать цены до 5-10 грн за кВт/ч — это неподъемный рост для большинства домохозяйств. Поэтому сейчас предлагается несколько вариантов роста стоимости энергоносителей, в том числе повышение цен с 1 44-1,68 грн за кВт/ч до 2,4-2,8 грн за кВт/ч", — пояснил специалист Геннадий Рябцев.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее эксперты дали советы гражданам Украины, как снизить финансовую нагрузку от будущего повышения тарифов на электроэнергию. Подготовкой рекомендуют заниматься уже сейчас.

Также мы писали, что украинское правительство планирует покрыть задолженность по жилищно-коммунальным услугам и убыткам предприятий репарациями России. Соответствующий законопроект №9236 зарегистрировали в Верховной Раде.

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