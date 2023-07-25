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В Украине изменилась стоимость топлива: в каких регионах стоит дешевле

25 июля 2023 09:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Топливо в Украине — в каких регионах стоит дешевле
Автомобильная заправочная станция. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине растут цены на оптовые партии дизельного топлива. Это отражается на стоимости ресурса в сетях автозаправочных станций.

Такие данные приводит издание Enkorr.

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Как изменились цены в опте

Как отмечается, в период с 14 по 21 июля стоимость дизтоплива выросла на 50 копеек за один литр, до 41,75 гривны.

Торговали дизелем по цене 40-46 гривен, то есть на 1 — 1,5 гривны дороже по сравнению с предыдущей неделей.

По данным издания, дешевле всего предлагают в среднем ресурс на юге страны — в пределах 40-43 гривны за литр. Цена на западе колеблется в пределах от 40,25 до 43 гривен, на севере — 41,75 гривны, а в центральном регионе в среднем за 42 гривны.

В то же время оптовые цены на бензин А-95 пока остаются на прежнем уровне — 43,25 гривны за литр. Однако марка торговалась в пределах от 41 до 46,5 гривны за литр, что на 0,5-1 гривны больше неделей ранее.

Дешевле всего "пятерку" продают на юге и западе страны — 41-45 гривны за литр. Дороже всего А-95 реализовывали на севере и в центре — за 41,5-46,5 гривны за литр.

Стоимость А-92 в группе за этот же период повысилась на 25 копеек, до 40,75 гривны за литр.

Сейчас средние цены на автозаправочных станциях страны такие:

бензин
Источник: Авто.Риа

Что еще следует знать

Напомним, как говорят аналитики, очередного ценового скачка следует ожидать уже в конце июля — начале августа текущего года.

Также мы писали, что ранее в НБУ предупреждали, что в Украине на топливном рынке после 1 июля стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

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