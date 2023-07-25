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В Україні змінилась вартість пального: в яких регіонах коштує дешевше

25 липня 2023 09:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пальне в Україні — у яких регіонах коштує дешевше
Автомобільна заправна станція. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні зростають ціни на гуртові партії дизельного палива. Це позначається на вартості ресурсу у мережах автозаправних станцій.

Такі дані наводить видання Enkorr.

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Як змінилися ціни у гурті

Як зазначається, у період з 14 до 21 липня вартість дизпалива зросла на 50 копійок за один літр, до 41,75 гривні.

Торгували дизелем за ціною у 40-46 гривень, тобто на 1 — 1,5 гривні дорожче порівняно з попереднім тижнем.

За даними видання, найдешевше пропонують у середньому ресурс на півдні країни — у межах 40-43 гривні за літр. Ціна на заході коливається у межах від 40,25 до 43 гривень, на півночі — 41,75 гривні, а в центральному регіоні у середньому за 42 гривні.

Водночас, гуртові ціни на бензин А-95 поки що залишаються на попередньому рівні — 43,25 гривні за літр. Однак, марка торгувалась у межах від 41 до 46,5 гривні за літр, що на 0,5-1 гривні більше, ніж тижнем раніше.

Найдешевше "п’ятірку" продають на півдні та заході країни — 41-45 гривні за літр. Найдорожче А-95 реалізовували на півночі та в центрі — за 41,5-46,5 гривні за літр.

Вартість А-92 в гурті за цей же період підвищилась на 25 копійок, до 40,75 гривні за літр.

Зараз середні ціни на автозаправних станціях країни наступні:

бензин
Джерело: Авто.Ріа

Що ще варто знати

Нагадаємо, як кажуть аналітики, чергового цінового стрибка варто чекати вже наприкінці липня — початку серпня поточного року.

Також ми писали, раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку після 1 липня вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

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