Торговля в интернете — для украинцев изменили правила

Девушка работает за компьютером. Фото: Freepik

Украинским гражданам придется вскоре осуществлять онлайн-торговлю по новым правилам. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Речь идет о законе "О защите прав потребителей" авторства правительства. В частности, документ будет разрешать контролирующим органам закрывать интернет-магазины.

Кроме того, споры между покупателем и продавцом будут разрешаться с помощью специальных комиссий, без необходимости обращения в суд, в случае, если стоимость продукции не будет превышать 50 тыс. гривен. Также без суда спецкомиссии будут разрешать споры, касающиеся:

гарантии и отсутствия замены продукции;

нарушения условий доставки.

Если потребитель не согласен с решением комиссии, тогда будет иметь право подать в суд.

Также документ предусматривает появление Ассоциации покупателей — общественные объединения потребителей. Им представят право осуществлять экспертизы, делать иски и давать оценку качеству товара. Против этой нормы выступали определенные бизнес-союзы, предупреждая о коррупции.

Комиссиям по внесудебному разрешению споров и Союзу общественных объединений потребителей предоставят расширенные полномочия по контролю за работой бизнеса и наказанию. В частности, они будут иметь право:

осуществлять дополнительные проверки предпринимателей;

выписывать штрафы;

устанавливать размер возмещения;

осуществлять обязательную учебу для бизнеса.

Еще закон запрещает "нечестную торговлю". Если продавцы проводят несуществующие выигрыши и акции, вводят покупателей в заблуждение, такие покупки могут считаться недействительными. В итоге продавцы будут вынуждены вернуть денежные средства покупателям.

Госпродпотребслужба будет иметь право обращаться к провайдеру онлайн-услуг по ограничению доступа к сайту-нарушителю (или части вебсайта или программного обеспечения) недобросовестных е-торговых площадок. В частности, проблемы могут ожидать тех магазинов, которые на портале не указывают адрес и достоверное название.

Как отметил премьер в пояснительной записке к проекту, цель закона — гармонизация законодательства Украины с европейскими правилами.

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Напомним, дату введения ранее анонсированных мер по возврату довоенных налогов перенесли на неопределенный срок. Нормы вернут не в начале июля, как ожидалось ранее.

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