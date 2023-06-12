Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине изменили правила покупок в интернете: важно arrow

В Украине изменили правила покупок в интернете: важно

12 июня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Торговля в интернете — для украинцев изменили правила
Девушка работает за компьютером. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинским гражданам придется вскоре осуществлять онлайн-торговлю по новым правилам. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Что изменилось в онлайн-торговле

Речь идет о законе "О защите прав потребителей" авторства правительства. В частности, документ будет разрешать контролирующим органам закрывать интернет-магазины.

Кроме того, споры между покупателем и продавцом будут разрешаться с помощью специальных комиссий, без необходимости обращения в суд, в случае, если стоимость продукции не будет превышать 50 тыс. гривен. Также без суда спецкомиссии будут разрешать споры, касающиеся:

  • гарантии и отсутствия замены продукции;
  • нарушения условий доставки.

Если потребитель не согласен с решением комиссии, тогда будет иметь право подать в суд.

Также документ предусматривает появление Ассоциации покупателей — общественные объединения потребителей. Им представят право осуществлять экспертизы, делать иски и давать оценку качеству товара. Против этой нормы выступали определенные бизнес-союзы, предупреждая о коррупции.

Комиссиям по внесудебному разрешению споров и Союзу общественных объединений потребителей предоставят расширенные полномочия по контролю за работой бизнеса и наказанию. В частности, они будут иметь право:

  • осуществлять дополнительные проверки предпринимателей;
  • выписывать штрафы;
  • устанавливать размер возмещения;
  • осуществлять обязательную учебу для бизнеса.

Еще закон запрещает "нечестную торговлю". Если продавцы проводят несуществующие выигрыши и акции, вводят покупателей в заблуждение, такие покупки могут считаться недействительными. В итоге продавцы будут вынуждены вернуть денежные средства покупателям.

Госпродпотребслужба будет иметь право обращаться к провайдеру онлайн-услуг по ограничению доступа к сайту-нарушителю (или части вебсайта или программного обеспечения) недобросовестных е-торговых площадок. В частности, проблемы могут ожидать тех магазинов, которые на портале не указывают адрес и достоверное название.

Как отметил премьер в пояснительной записке к проекту, цель закона — гармонизация законодательства Украины с европейскими правилами.

Больше о бизнесе

Напомним, дату введения ранее анонсированных мер по возврату довоенных налогов перенесли на неопределенный срок. Нормы вернут не в начале июля, как ожидалось ранее.

Также мы писали, что за время действия закона о необходимости использования ФЛП кассовых аппаратов выписали почти 60 тысяч штрафов. В начале войны был введен мораторий, однако в июле 2023 года его планируют отменить.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас