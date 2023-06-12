Торговля в интернете — для украинцев изменили правила

В Украине изменили правила покупок в интернете: важно
Украинским гражданам придется вскоре осуществлять онлайн-торговлю по новым правилам. Верховная Рада (ВР) приняла соответствующий закон.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Что изменилось в онлайн-торговле
Речь идет о законе "О защите прав потребителей" авторства правительства. В частности, документ будет разрешать контролирующим органам закрывать интернет-магазины.
Кроме того, споры между покупателем и продавцом будут разрешаться с помощью специальных комиссий, без необходимости обращения в суд, в случае, если стоимость продукции не будет превышать 50 тыс. гривен. Также без суда спецкомиссии будут разрешать споры, касающиеся:
- гарантии и отсутствия замены продукции;
- нарушения условий доставки.
Если потребитель не согласен с решением комиссии, тогда будет иметь право подать в суд.
Также документ предусматривает появление Ассоциации покупателей — общественные объединения потребителей. Им представят право осуществлять экспертизы, делать иски и давать оценку качеству товара. Против этой нормы выступали определенные бизнес-союзы, предупреждая о коррупции.
Комиссиям по внесудебному разрешению споров и Союзу общественных объединений потребителей предоставят расширенные полномочия по контролю за работой бизнеса и наказанию. В частности, они будут иметь право:
- осуществлять дополнительные проверки предпринимателей;
- выписывать штрафы;
- устанавливать размер возмещения;
- осуществлять обязательную учебу для бизнеса.
Еще закон запрещает "нечестную торговлю". Если продавцы проводят несуществующие выигрыши и акции, вводят покупателей в заблуждение, такие покупки могут считаться недействительными. В итоге продавцы будут вынуждены вернуть денежные средства покупателям.
Госпродпотребслужба будет иметь право обращаться к провайдеру онлайн-услуг по ограничению доступа к сайту-нарушителю (или части вебсайта или программного обеспечения) недобросовестных е-торговых площадок. В частности, проблемы могут ожидать тех магазинов, которые на портале не указывают адрес и достоверное название.
Как отметил премьер в пояснительной записке к проекту, цель закона — гармонизация законодательства Украины с европейскими правилами.
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