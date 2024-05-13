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В Украине изменились цены на продукты — что подешевело на 40%

13 мая 2024 10:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены в Украине – в магазинах некоторые продукты подешевели на 40%
Люди в супермаркете. Фото: РБК-Украина
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Государственная служба статистики обнародовала динамику изменения потребительских цен за последний год. Некоторые продукты с апреля 2023 года по апрель 2024 года снизились более чем на 40%.

Такие данные опубликованы на сайте Госстата.

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Как изменились цены на продукты за год

По этим данным, в Украине в период с апреля 2023 по апрель 2024 года в целом цены на пищевые продукты снизились на 0,8%. При этом больше всего подешевели в украинских магазинах за год яйца куриные. Цена упала сразу на 41,9%.

Также в апреле 2024 года ряд продуктов стоит дешевле, чем год назад. Несколько снизились в стоимости следующие товары:

  • масло подсолнечное — 15,4%;
  • овощи —  13,9%;
  • сахар — 15,1%;
  • хлеб и хлебопродукты — на 2,1%;
  • макаронные изделия — 0,6%.

При это некоторые товары подорожали за последний год. Больше всего выросли цены на сливочное масло — на 14,9%. А также:

  • мясо и мясопродукты — 4,2%;
  • рыба и продукты из рыбы — 5,1%;
  • молоко — 9,3%;
  • твердый и мягкий сыр — 7,8%;
  • фрукты — 7%.

 

цены на продукты
Изменение потребительских цен. Источник: Госстат

Что еще стоит знать

Напомним, в мае 2024 года на полках украинских магазинов существенно подорожали популярные продукты. Значительно выросли цены на мясо и некоторые овощи из борщевого набора.

Также мы сообщали, что в Украине в магазинах и рынках ожидаются сезонные ценовые изменения ряда категорий продуктов. Речь идет о фруктах и овощах.

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