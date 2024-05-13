Цены в Украине – в магазинах некоторые продукты подешевели на 40%

В Украине изменились цены на продукты — что подешевело на 40%
Государственная служба статистики обнародовала динамику изменения потребительских цен за последний год. Некоторые продукты с апреля 2023 года по апрель 2024 года снизились более чем на 40%.
Такие данные опубликованы на сайте Госстата.
Как изменились цены на продукты за год
По этим данным, в Украине в период с апреля 2023 по апрель 2024 года в целом цены на пищевые продукты снизились на 0,8%. При этом больше всего подешевели в украинских магазинах за год яйца куриные. Цена упала сразу на 41,9%.
Также в апреле 2024 года ряд продуктов стоит дешевле, чем год назад. Несколько снизились в стоимости следующие товары:
- масло подсолнечное — 15,4%;
- овощи — 13,9%;
- сахар — 15,1%;
- хлеб и хлебопродукты — на 2,1%;
- макаронные изделия — 0,6%.
При это некоторые товары подорожали за последний год. Больше всего выросли цены на сливочное масло — на 14,9%. А также:
- мясо и мясопродукты — 4,2%;
- рыба и продукты из рыбы — 5,1%;
- молоко — 9,3%;
- твердый и мягкий сыр — 7,8%;
- фрукты — 7%.
Что еще стоит знать
Напомним, в мае 2024 года на полках украинских магазинов существенно подорожали популярные продукты. Значительно выросли цены на мясо и некоторые овощи из борщевого набора.
Также мы сообщали, что в Украине в магазинах и рынках ожидаются сезонные ценовые изменения ряда категорий продуктов. Речь идет о фруктах и овощах.
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