Ціни в Україні — у магазинах деякі продукти подешевшали на 40%

Люди в супермаркеті. Фото: РБК-Україна

Державна служба статистики оприлюднила динаміку зміни споживчих цін за останній рік. Деякі продукти від квітня 2023 року до квітня 2024 року знизились на понад 40%.

Такі дані опубліковано на сайті Держстату.

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Як змінились ціни на продукти за рік

За цими даними, в Україні у період з квітня 2023 до квітня 2024 року загалом ціни на харчові продукти знизились на 0,8%. При цьому найбільше подешевшали в українських магазинах за рік яйця курячі. Ціна впала одразу на 41,9%.

Також у квітні 2024 року низка продуктів коштує дешевше, ніж було рік тому. Дещо знизились у вартості такі товари:

олія соняшникова — 15,4%;

овочі — 13,9%;

цукор — 15,1%;

хліб та хлібопродукти — на 2,1%;

макаронні вироби — 0,6%.

При цьому деякі товари подорожчали за останній рік. Найбільше зросли ціни на вершкове масло — на 14,9%. А також:

м’ясо та м’ясопродукти — 4,2%;

риба та продукти з риби — 5,1%;

молоко — 9,3%;

твердий та м'який сир — 7,8%;

фрукти — 7%.

Зміна споживчих цін. Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".

Також ми повідомляли, що в Україні у магазинах та на ринках очікуються сезонні цінові зміни низки категорій продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.