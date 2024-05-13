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В Україні змінились ціни на продукти — що подешевшало на 40%

13 травня 2024 10:00
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Ціни в Україні — у магазинах деякі продукти подешевшали на 40%
Люди в супермаркеті. Фото: РБК-Україна
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Державна служба статистики оприлюднила динаміку зміни споживчих цін за останній рік. Деякі продукти від квітня 2023 року до квітня 2024 року знизились на понад 40%.

Такі дані опубліковано на сайті Держстату.

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Як змінились ціни на продукти за рік

За цими даними, в Україні у період з квітня 2023 до квітня 2024 року загалом ціни на харчові продукти знизились на 0,8%. При цьому найбільше подешевшали в українських магазинах за рік яйця курячі. Ціна впала одразу на 41,9%.

Також у квітні 2024 року низка продуктів коштує дешевше, ніж було рік тому. Дещо знизились у вартості такі товари:

  • олія соняшникова — 15,4%;
  • овочі — 13,9%;
  • цукор — 15,1%;
  • хліб та хлібопродукти — на 2,1%;
  • макаронні вироби — 0,6%.

При цьому деякі товари подорожчали за останній рік. Найбільше зросли ціни на вершкове масло — на 14,9%. А також:

  • м’ясо та м’ясопродукти — 4,2%;
  • риба та продукти з риби — 5,1%;
  • молоко — 9,3%;
  • твердий та м'який сир — 7,8%;
  • фрукти — 7%.

 

ціни на продукти
Зміна споживчих цін. Джерело: Держстат

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".

Також ми повідомляли, що в Україні у магазинах та на ринках очікуються сезонні цінові зміни низки категорій продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.

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