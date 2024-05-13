Ціни в Україні — у магазинах деякі продукти подешевшали на 40%

В Україні змінились ціни на продукти — що подешевшало на 40%
Державна служба статистики оприлюднила динаміку зміни споживчих цін за останній рік. Деякі продукти від квітня 2023 року до квітня 2024 року знизились на понад 40%.
Такі дані опубліковано на сайті Держстату.
Як змінились ціни на продукти за рік
За цими даними, в Україні у період з квітня 2023 до квітня 2024 року загалом ціни на харчові продукти знизились на 0,8%. При цьому найбільше подешевшали в українських магазинах за рік яйця курячі. Ціна впала одразу на 41,9%.
Також у квітні 2024 року низка продуктів коштує дешевше, ніж було рік тому. Дещо знизились у вартості такі товари:
- олія соняшникова — 15,4%;
- овочі — 13,9%;
- цукор — 15,1%;
- хліб та хлібопродукти — на 2,1%;
- макаронні вироби — 0,6%.
При цьому деякі товари подорожчали за останній рік. Найбільше зросли ціни на вершкове масло — на 14,9%. А також:
- м’ясо та м’ясопродукти — 4,2%;
- риба та продукти з риби — 5,1%;
- молоко — 9,3%;
- твердий та м'який сир — 7,8%;
- фрукти — 7%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".
Також ми повідомляли, що в Україні у магазинах та на ринках очікуються сезонні цінові зміни низки категорій продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.
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