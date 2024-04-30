Цены на газ — в Украине дешевеет голубое топливо

Работник Нафтогаза. Фото: УНИАН

В Украине стоимость природного газа на рынке после достижения пятимесячного максимума начала постепенно снижаться. Цена опустилась до 12,875 тыс. грн/тыс. кубов (без НДС).

Об этом свидетельствуют данные котировок Natural gas ExPro.

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Как изменилась стоимость газа

Цена на конец апреля опустилась до 15,45 тыс. грн/тыс. кубометров (с НДС) или 12,875 тыс. грн/тыс. кубов (без НДС). Только за последнюю неделю стоимость снизилась примерно на 1,4% или на 225 грн.

По данным ExPro, по самым высоким ценам торговался ресурс апреля (UA-VTP-CM) — 15,95 тыс. — 16,05 тыс. грн/тыс. кубов (с НДС) или 13,292 тыс. — 13,375 тыс. грн/тыс. кубометров (без НДС).

В то же время, по самым низким ценам торгуется ресурс мая (UA-VTP-FM) — 15,45 тыс. — 15,85 тыс. грн/тыс. куб. м (с НДС) или 12,875 тыс. — 13,208 тыс. грн/тыс. кубов (без НДС).

Источник: ExPro

Для сравнения цена на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) составляет 12,468 тыс. грн за тыс. кубометров. Стоимость на мировых рынках продолжает снижаться.

Цены на природный газ в платежках

Для большинства бытовых потребителей кубометр газа на следующие 12 месяцев будет стоить неизменно — 7,96 грн за кубометр. В конце апреля 2024 года ГК "Нафтогаз", являющаяся поставщиком для 98% потребителей на рынке газа, продлила действие годового тарифа на газ.

Как пояснил глава Группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев, компания действует в национальных интересах, поэтому решила не повышать стоимость газа.

"В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев", — подчеркнул чиновник.

Среди более чем 12 миллионов домохозяйств показатель расчетов потребителей за потребленный ресурс составляет 95%.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что ситуация в украинской энергетике после последних российских атак значительно ухудшилась. По всей видимости, летом энергетики будут призывать украинцев значительно сократить потребление электроэнергии.

Ранее мы писали, что с апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей.