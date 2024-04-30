Ціни на газ — в Україні дешевшає блакитне паливо

Працівник Нафтогазу. Фото: УНІАН

В Україні вартість природного газу на ринку після досягнення п’ятимісячного максимуму почала поступово знижуватися. Ціна опустилась до 12,875 тис. грн/тис кубів (без ПДВ).

Про це свідчать дані котирувань Natural gas ExPro.

Читайте також:

Як змінилась вартість газу

Ціна наприкінці квітня опустилась до 15,45 тис. грн/тис. кубометрів (з ПДВ) або 12,875 тис. грн/тис кубів (без ПДВ). Лише за останній тиждень вартість знизилась приблизно на 1,4% чи 225 грн.

За даними ExPro, за найвищими цінами торгувався ресурс квітня (UA-VTP-CM) — 15,95 тис. — 16,05 тис. грн/тис. кубів (з ПДВ) чи 13,292 тис. — 13,375 тис. грн/тис. кубометрів (без ПДВ).

Водночас, за найнижчими цінами торгується ресурс травня (UA-VTP-FM) — 15,45 тис. — 15,85 тис. грн/тис. куб. м. (з ПДВ) чи 12,875 тис. — 13, 208 тис. грн/тис. кубів (без ПДВ).

Джерело: ExPro

Для порівняння, ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) становить 12,468 тис. грн за тис. кубометрів. Вартість на світових ринках продовжує знижуватися.

Ціни на природний газ в платіжках

Для більшості побутових споживачів кубометр газу на наступні 12 місяців коштуватиме незмінно —7,96 грн за кубометр. Наприкінці квітня 2024 року ГК "Нафтогаз", що є постачальником для 98% споживачів на ринку газу, продовжила дію річного тарифу на газ.

Як пояснив голова Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, компанія діє у національних інтересах, тому вирішила не підвищувати вартість газу.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців", — наголосив посадовець.

Серед понад 12 мільйонів домогосподарств показник розрахунків споживачів за спожитий ресурс становить 95%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в українській енергетиці після останніх російських атак значно погіршилась. Ймовірно, влітку енергетики будуть закликати українців значно скоротити споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів.