Пенсии в Украине — летом пенсионерам снова повысят выплаты

Украинская женщина пожилого возраста. Фото: УНИАН

В Украине летом ожидается повышение пенсионных выплат еще для одной категории граждан. Речь идет о перерасчете пенсий работающих пенсионеров.

Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ) во время эфира телемарафона "Единые новости".

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Детали повышения

Так, по словам директора Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко, в июне повысят пенсии с доплатой за три месяца пенсионерам, которые продолжают работать. Повышение получат за месяц, начиная с апреля 2023 года.

"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", — пояснила Охрименко.

Кроме того, как сообщили в Министерстве социальной политики, еще одно повышение намерены сделать в июле. Большие пенсии получат следующие категории получателей:

государственные служащие;

ученые;

работники местного самоуправления

Как отмечают эксперты, в июле пенсии должны увеличиться на 19,7%. Однако сумма повышения для каждого украинца будет разной. Будет зависеть от того, какой была пенсия: чем выше выплаты, тем больше будет повышение.

По данным ПФУ, во время мартовской индексации около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн. Диапазон повышения —100-1,5 тыс. грн. В настоящее время средний размер пенсии в Украине находится на уровне 5,2 тыс. грн.

Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.