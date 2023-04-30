Пенсии в Украине — летом пенсионерам снова повысят выплаты

В Украине снова повысят пенсии: когда и кого это коснется
В Украине летом ожидается повышение пенсионных выплат еще для одной категории граждан. Речь идет о перерасчете пенсий работающих пенсионеров.
Об этом рассказали представители Пенсионного фонда Украины (ПФУ) во время эфира телемарафона "Единые новости".
Детали повышения
Так, по словам директора Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот ПФУ Елена Охрименко, в июне повысят пенсии с доплатой за три месяца пенсионерам, которые продолжают работать. Повышение получат за месяц, начиная с апреля 2023 года.
"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", — пояснила Охрименко.
Кроме того, как сообщили в Министерстве социальной политики, еще одно повышение намерены сделать в июле. Большие пенсии получат следующие категории получателей:
- государственные служащие;
- ученые;
- работники местного самоуправления
Как отмечают эксперты, в июле пенсии должны увеличиться на 19,7%. Однако сумма повышения для каждого украинца будет разной. Будет зависеть от того, какой была пенсия: чем выше выплаты, тем больше будет повышение.
По данным ПФУ, во время мартовской индексации около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн. Диапазон повышения —100-1,5 тыс. грн. В настоящее время средний размер пенсии в Украине находится на уровне 5,2 тыс. грн.
Напомним, в Украине после масштабной индексации пенсионных выплат одна из категорий граждан начала получать более 13,37 тыс. грн. Такие выплаты начисляются некоторым чернобыльцам.
Также мы писали, что в Пенсионном фонде отчитались о завершении финансирования пенсионных выплат за апрель текущего года. Общая сумма средств, направленная на выплаты, оказалась меньше, чем было в марте.