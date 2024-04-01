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В Украине снова стремительно дорожает доллар — ситуация на рынке

1 апреля 2024 22:25
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 2 апреля — доллар в Украине снова начал дорожать
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в банках и обменниках снова следует вверх. Национальный банк Украины (НБУ) также повысил официальный курс на 2 апреля 2024 года.

Об этом сообщает портал Центробанка и сайты по мониторингу ситуации на рынке.

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По данным НБУ, официальные курсы иностранных валют установлены на таком уровне:

  • доллар — 39,07 грн (+0,08);
  • евро — 42,13 грн (-0,03);
  • злотый — 9,82 грн (+0,05).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, доллар снова колеблется на наличном рынке. При покупке стоит 38,91 грн (-0,03), при продаже — 39,42 грн (-0,03). Евровалюта в покупке составляет 42,10 грн (-0,02), в продаже — 42,85 грн (-0,02).

ПриватБанк повысил стоимость доллара в покупке до 38,85 грн (+0,05), в продаже — до 39,45 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает 38,85 грн (+0,05), при продаже — 39,40 грн (+0,14). Ощадбанк доллар покупает за 39,00 грн (0,00), продает — за 39,50 грн (0,00).

Свежий курс доллара в банках Украины.

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как пишет сайт Minfin, в обменниках доллар и евро тоже подорожали: доллар покупают за 39,38 грн (+0,05), продают — за 39,48 грн (+0,06). Евровалюту покупают за 42,75 грн (0,00), продают за 42,92 грн (+0,02).

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Напомним, Национальный банк усилил поддержку курса гривны. С этой целью регулятор продал в марте 1,79 млрд. долларов из международных резервов.

Мы также писали, что НБУ объяснил детали введения новых требований к операциям по обналичению средств. Регулятор опроверг информацию о возможном запрете на переводы.

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