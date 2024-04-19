Цены на продукты в 2024 году — финансисты и банкиры озвучили прогноз

Продуктовый отдел магазина. Фото: Novus

На украинском потребительском рынке ожидается более умеренное изменение цен в 2024 году. Финансовые аналитики и банкиры улучшили прогноз по инфляции.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

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Улучшение прогноза роста цен

По этой информации, в апреле этого года опрошенные финансовые аналитики улучшили прогноз по инфляции на следующие 12 месяцев. Сейчас они называют показатель в 7,4%, тогда как в марте ожидали инфляцию на уровне 8,1%.

В то же время банкиры считают, что инфляция будет на уровне 9,3%, в январе рассчитывали рост цен в 10,4%.

Также НБУ обнародовал мнение населения о росте инфляции. Украинцы в марте ожидали 8,7%.

Источник: НБУ

Оценка инфляции от НБУ

Нацбанк в начале года улучшил прогноз по инфляции. В целом регулятор прогнозирует, что потребительские цены по итогам года могут вырасти на 8,6%. Также ожидает ускорения инфляции во второй половине года, а до того рост цен должен быть умеренным.

По данным НБУ, по итогам предыдущего месяца инфляция в стране упала до минимума, начиная с осени 2020-го — 3,2%. Показатель ниже, чем прогнозировал регулятор. Там пояснили, что положительное отклонение от прогнозных ожиданий обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер. Речь идет о ценах на сырые пищевые продукты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине традиционные праздничные продукты в Пасхальной корзине в 2024 году подорожали. Украинцам придется отдать на 17,6% больше по сравнению с предыдущим годом.

Также мы писали, что украинцы начнут получать кэшбек за покупку отечественной продукции и услуги. В рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве.