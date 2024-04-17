Великдень 2024 в Україні 一 як змінились ціни на традиційні продукти

Діти з пасхальними кошиками. Фото: bogdanbiblioteka.blogspot

Традиційні святкові продукти у Великодньому кошику у 2024 році подорожчали. Українцям доведеться віддати на 17,6% більше проти попереднього року.

Відповідні підрахунки оприлюднив Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки".

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Як змінились ціни на продукти Великоднього кошика

Як зазначають аналітики, за рік деякі продукти подорожчали суттєво, а деякі — знизились у ціні.

За підрахунками, у 2024 році традиційний святковий стіл на родину з чотирьох осіб обійдеться у близько 1,422 тис. грн. Рік тому було 1,21 тис. грн.

Йдеться про набір продуктів: паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін, сіль.

Подорожчання паски

Приготувати домашню паску цьогоріч вийде дорожче. Вартість випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 штук яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) становитиме 179,8 грн за 1 кг. Тобто на 5,8% більше проти минулого року.

Таке подорожчання паски зумовлене відчутним падінням цін на яйця (на близько 30%), на цукор (-15%), а також пшеничне борошно (-5%). Однак додали у вартості інші складові: масло вершкове (на 16,4% дорожче), молоко (на 13,6%), дріжджі (на 9,6%), ізюм (на 15,6%).

Магазинна паска обійдеться дорожче, оскільки ціна залежить від складових та самого оздоблення.

Ціни на м’ясні продукти

Найдорожчі складові великоднього кошика — м’ясні продукти. Зокрема, за домашню ковбасу (0,5 кг) потрібно віддати 200 грн (від 380 до 420 грн за 1 кг). Буженина (0,5 кг) зараз коштує 250 грн (від 500 до 540 грн за 1 кг). Сало майже не змінилось у вартості за рік — до 110 грн (0,5 кг) з розрахунку від 210 до 280 грн за 1 кг.

Молочні продукти

Найдорожче коштує твердий сир (0,5 кг) — 250 грн (від 450 до 550 грн за 1 кг), вершкове масло (0,5 кг) — 194,7 грн (від 73 до 80,5 грн за 200 г), м’який сир (0,5 кг) — 107,5 грн (від 37 до 45 грн за 200 г).

Сир твердий подорожчав на 31,9%, м’який сир — на 23%, вершкове масло — на 16,4%.

Хрін (250 г) коштує 26 грн (від 25 до 29 грн) і залежить від виробника і смакових складових. Вартість солі (до 150 г) — 3 грн.

Інші додаткові складові кошика (помідори, огірки, яблука, червоне вино (кагор) підвищать його вартість до 1,65 тис. грн, що на 12,9% більше, ніж було рік тому.

Пляшка церковного вина "Кагор" у середньому коштує 150 грн (від 100 до 180 грн).

"Зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідками воєнних дій — суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, здорожчанням енергоносіїв, ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть у найближчих планах", — пояснили в Інституті.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні спостерігається загальний тренд зростання цін на харчові продукти, спричинений складною економічною ситуацією та російським вторгненням. Агресія РФ призвела до руйнування інфраструктури та скорочення виробництва, а також викликало логістичні труднощі. Втім, українським ритейлерам вдається зберігати відносно стабільні ціни на продукти та запобігати їх стрімкому зростанню.

Також повідомлялося, що українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. У рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво.