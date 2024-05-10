Цены на недвижимость растут — в каких регионах рекордная стоимость

Риелтор с клиентами в квартире. Фото: Pexels

В Украине на фоне войны стоимость квадратных метров на первичном и вторичном рынке наиболее активно выросла в западном и центральном регионах, где больше всего прибыло внутренних переселенцев. Рекордсменом по удорожанию стал Львов.

Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Виктория Берещак, пишет РБК-Украина.

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Так, в мае 2024 года самые высокие цены в новостройках фиксируют во Львове. Там стоимость квадратного метра составляет 55 тысяч гривен. Речь идет о средневзвешенных ценах на "первичке".

По словам эксперта, Львов стал одним из городов, что продемонстрировало наиболее активную динамику подорожания за последние два года.

"В мае 2022 года квадрат там стоил на 40% дешевле — около 33 тысяч гривен за квадратный метр", — отметила она.

Среди городов-рекордсменов по удорожанию жилья во время военного положения:

Ужгород — цена подскочила на 39% — с 27 тыс. грн до 39 тыс. грн за квадратный метр;

Ивано-Франковск — на 46% — с 17 тыс. грн до 32 тыс. грн за один квадрат;

Тернополь — на 42% — с 19 тыс. грн до 27 тыс. грн за квадрат;

Ровно — на 40% — с 20 тыс. грн до 33 тыс. грн.

Стоимость жилья в Одессе или Днепре в последние месяцы переживает ценовое затишье из-за ракетных обстрелов. Сейчас цена одного квадрата составляет 38 грн тыс. за квадрат и 43 тыс. грн соответственно.

"За два года рост составил 30% для Одессы и 9% для Днепра соответственно", — сообщила эксперт.

В Киеве цена на недвижимость на первичном рынке в среднем сейчас достигает 50 тыс. гривен за квадрат. Цена тоже выросла по сравнению с маем 2022 года на 20%.

Что касается цен на "вторичке", то наблюдается рост стоимости в регионах-хабах, которые приютили граждан-переселенцев из восточных и южных регионов.

"И это уже не только о западных областях, а прежде всего о Полтаве и Полтавской области, Кропивницкой и Кировоградской области, Черкассах и Черкасской области, Хмельницком и Хмельницкой области, Виннице и Винницкой области", — пояснила экспертка.

Как изменился спрос во время войны

По словам Берещак, сейчас граждане более активно покупают двухкомнатные европланировки метражом 60-70 квадратных метров. Однокомнатные классические квартиры пользуются меньшей популярностью.

Связана такая динамика с тем, что из-за войны семьи объединяются — некоторые забирают родителей с оккупированных или пострадавших территорий, а значит, большее жилое пространство — более актуальное.

Также наблюдается спрос на большие кухни-гостиные от 17-20 квадратных метров, отдельные изолированные спальни по 11-15 квадратных метров.

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет министров уволил часть граждан от требования арендной платы за государственное или коммунальное имущество. Согласно принятому постановлению, такие правила будут действовать в период военного положения.

Также мы писали, что в 2024 году владельцам жилой недвижимости необходимо уплатить налог за отчетный предыдущий год, если площадь жилья больше установленных лимитов. На это отводится 60 дней с момента вручения соответствующего уведомления, а в случае неуплаты — грозит штраф.