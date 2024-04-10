Тарифы в Украине растут — какая услуга подорожала больше всего за год

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине за последний год подорожали жилищно-коммунальные услуги. В целом с марта 2023-го по март 2024 года прибавили в стоимости 12,8%.

Такие данные приводит Государственная служба статистики.

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Как изменились тарифы на услуги ЖКХ за год

По данным Госстата, больше всего среди всех коммунальных услуг подорожала электрическая энергия, прибавив в стоимости 69,7%.

Повысили тариф на электричество в июне прошлого года. Ранее тариф зависел от потребления:

до 150 кВт-ч в месяц нужно было платить 1,44 грн;

более 150 кВт-ч — 1,68 грн/кВт-час.

Однако цену повысили до 2,64 гривны за 1 кВт-ч, сделав единый тариф, вне зависимости от объема потребления ресурса.

В статведомстве отмечают, что помимо электроэнергии, выросли в цене следующие услуги:

на 5,1% — услуга по управлению многоквартирными домами;

3,1% — услуга содержания и ремонта жилья;

1,6% — услуга уборки мусора.

В то же время есть тарифы, которые подешевели. За последний год снизились цены на следующие услуги ЖКХ:

на 0,8% стала более дешевая услуга водоснабжения;

на 0,5% — канализация.

На некоторые коммунальные услуги цены не изменились. Речь идет о таких:

природный газ;

горячая вода;

отопление.

Источник: Госстат

Что будет с тарифами в 2024 году

В Украине на повышение цен на газ, горячую воду и отопление установлен мораторий до конца военного положения. Однако в Нафтогазе и правительстве допускают возможное повышение, но когда именно ждать новых цен — неизвестно. Что касается подорожания электроэнергии, то в Министерстве энергетики менять цены пока тоже не планируют.

Однако не исключают этого, учитывая то, что возобновились масштабные обстрелы Россией энергообъектов. Тариф на электроэнергию для населения может быть пересмотрен, ведь деньги, прежде всего, нужны на проведение ремонтов поврежденных объектов.

"На сегодняшний день окончательного решения по этому (пересмотру тарифа для населения. — Ред.) еще нет. Потому что для начала нам нужно полностью понять, насколько мы сможем восстановить энергосистему до того уровня, чтобы покрывать все потребление", — сообщили в ведомстве.

Что еще стоит знать

Напомним, поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

Также мы писали, что Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.