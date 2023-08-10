Цены на газ: газ в Украине подорожал впервые за девять месяцев

Газовая плита дома. Фото: google

В Украине впервые за 9 месяцев выросли цены на газ. Итак, стоимость составила 10 833,33 гривен за 1 тысячу кубометров без НДС. Это на 0,8% больше, чем в мае.

Об этом сообщает Министерство экономики.

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Итак, газ в Украине подорожал впервые, начиная с сентября 2022 года.

Цены на газ. Фото: Минэкономики

Прогнозы Нацбанка

Ранее в Нацбанке спрогнозировали, что до 2025 года может остаться неизменной часть коммунальных тарифов: на газ, горячую воду и отопление. Однако повышение будет поэтапным и продлится несколько лет.

Отмечается, что в следующем году админинфляция вырастет до 15%. Это произойдет из-за увеличения тарифов на отдельные услуги ЖКХ, а также повышения акцизов на табак.

Уже в 2025 году административная инфляция ускорится до 19%. Причина — завершение моратория и необходимость повышения тарифов на газ, отопление и горячую воду.

Напомним, в Украине начали распространять фейковые платежки "Нефтегаза". Компания вроде бы предлагает людям скидку, если они сдадут коллаборантов или уклонистов.