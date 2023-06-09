Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине выросли цены на недвижимость: где самые выгодные цены на "вторичке" arrow

В Украине выросли цены на недвижимость: где самые выгодные цены на "вторичке"

9 июня 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Недвижимость в Украине – на вторичке выросли цены в мае
Ключи от жилья. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

Такие данные приводит профильный портал Dim.Ria.

Читайте также:

Какие были цены в мае

Согласно данным мониторинга, в прошлом месяце самая высокая средняя стоимость однокомнатной квартиры была зафиксирована в столице Украины — 86,51 тыс. долларов. Цена на 2% превышает апрельскую. Также это на 8% выше показателя февраля 2022 года.

В частности, во Львовской области средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 59 тысяч долларов. Это на 3% выше против показателя апреля и на 7% — от цен в феврале прошлого года.

Самые низкие цены на "вторичке" на однокомнатные квартиры были в таких регионах страны:

  • Сумской области — 22,08 тыс. долларов;
  • Кировоградской — 23,39 тыс. долларов;
  • Запорожской — 23,66 тыс. долларов.

недвижимость

Источник: Dim.Ria

Рост предложения на вторичном рынке

В мае текущего года по сравнению с апрелем на вторичном рынке выросло количество предложений. В частности, в Киеве — на 24%, в области — на 47%.

В то же время лидируют по общему количеству новых предложений:

  • Закарпатье — на 83% больше;
  • Волынь — на 89%;
  • Ровенщина — на 90%.

недвижимость

Источник: Dim.Ria

Напомним, в Украине расширили государственную программу "єВідновлення". В ходе второго этапа граждане получат денежные компенсации за разрушенное жилье.

Также мы писали, что правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас