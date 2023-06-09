Недвижимость в Украине – на вторичке выросли цены в мае

Ключи от жилья. Фото: Unplush

В Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

Такие данные приводит профильный портал Dim.Ria.

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Какие были цены в мае

Согласно данным мониторинга, в прошлом месяце самая высокая средняя стоимость однокомнатной квартиры была зафиксирована в столице Украины — 86,51 тыс. долларов. Цена на 2% превышает апрельскую. Также это на 8% выше показателя февраля 2022 года.

В частности, во Львовской области средняя стоимость однокомнатной квартиры составила 59 тысяч долларов. Это на 3% выше против показателя апреля и на 7% — от цен в феврале прошлого года.

Самые низкие цены на "вторичке" на однокомнатные квартиры были в таких регионах страны:

Сумской области — 22,08 тыс. долларов;

Кировоградской — 23,39 тыс. долларов;

Запорожской — 23,66 тыс. долларов.

Источник: Dim.Ria

Рост предложения на вторичном рынке

В мае текущего года по сравнению с апрелем на вторичном рынке выросло количество предложений. В частности, в Киеве — на 24%, в области — на 47%.

В то же время лидируют по общему количеству новых предложений:

Закарпатье — на 83% больше;

Волынь — на 89%;

Ровенщина — на 90%.

Источник: Dim.Ria

Напомним, в Украине расширили государственную программу "єВідновлення". В ходе второго этапа граждане получат денежные компенсации за разрушенное жилье.

Также мы писали, что правительство приняло ряд решений, которые позволят выделить дополнительные средства для государственной программы доступного кредитования "єОселя". На льготные кредиты под 3% годовых фиксируют высокий спрос.