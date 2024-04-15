Пенсии в Украине — ПФУ рассказал, как выросли выплаты и изменилось количество пенсионеров

В Украине выросли выплаты и уменьшилось количество пенсионеров — данные ПФУ
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о том, как выросли выплаты у граждан весной 2024 года. Также обнародовали негативную статистику по численности пенсионеров.
Об этом говорится в информации от Пенсионного фонда.
Сокращение количества пенсионеров
По данным ПФУ, в Украине с 1 января по 1 апреля число пенсионеров существенно сократилось. Количество украинцев, получающих пенсии, снизилось на около 362 тыс. человек.
Так, в начале 2024 года пенсию получали в стране 10,516 млн человек, а в апреле — 10,154 млн тысяч.
При этом столь стремительная негативная тенденция началась во время полномасштабной войны. Согласно информации Пенсионного фонда, по состоянию на начало января 2023 года в стране было зарегистрировано 10,687 млн пенсионеров, а годом ранее — 10,841 млн человек.
Рост пенсий в Украине весной
Также в ПФУ рассказали о том, как изменился размер выплат для украинских пенсионеров весной этого года. Там отметили, что средняя пенсия по стране выросла до 5,74 тыс. грн, а самые высокие выплаты в Киеве — 7,8 тыс. грн. Дальше по самому высокому размеру выплат следуют:
- Ровенская область — 7,2 тыс. грн;
- Донецкая область — 7 тыс. грн;
- Тернопольская область — 4,39 тыс. грн.
Самые невысокие пенсии в следующих областях:
- Тернопольская — 4,4 тыс. грн;
- Черновицкая — 4,59 тыс. грн;
- Закарпатская — 4,62 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Мы также писали, что в Украине весной 2024 года власть повысила пенсии для многих украинцев. В частности, у одной из категорий граждан выплаты выросли до 14,308 тыс. грн.
Ранее в ПФУ рассказали, как осуществляют перерасчет пенсий граждан, продолжающих работать в 2024 году. Назвали составляющие и формулу расчета.
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