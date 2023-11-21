Зарплаты в Украине выросли — известно, кто получил почти вдвое больше

Деньги в кошельке. Фото: Unplush

В Украине вырос показатель среднемесячной заработной платы. Государственная служба статистики проанализировала размер выплат по разным видам экономической деятельности.

Об этом говорится в материалах Госстата, пишет Ligazakon.net.

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По этим данным среднемесячный размер заработной платы во втором квартале 2023 года составил 17,17 тыс. грн. Это на 25% больше против такого же периода в 2022 году.

Наиболее существенно поднялась зарплата у работников таких сфер деятельности:

водный транспорт — на 83,1%, до 21,51 тыс. грн

сфера торговли — на 69,9%, до 20,66 тыс. грн;

авиационный транспорт — на 69,1%, до 29,66 тыс. грн.

Самый слабый рост среднемесячной зарплаты в следующих отраслях:

здравоохранение — на 9,2%, до 14,56 тыс. грн;

сфера образования — на 9,4%, до 13 тыс. грн;

творчество, искусство и развлечения — на 12,1%, до 11,1 тыс. грн.

Существенно изменились выплаты в сфере "Финансовая и страховая деятельность". Финансисты в среднем получают на 34,7% больше — 32,8 тыс. грн.

Заработные платы в сфере "Профессиональная, научная и техническая деятельность" тоже прибавили в 2023 году. Средняя выплата выросла на 21%, до 22,9 тыс. грн.

В отрасли "Государственное управление и оборона" зарплату повысили более чем на 13%. Такие работники получают по 21,9 тысячи гривен.

Согласно данным Госстата, самый высокий показатель средней заработной платы во втором квартале зафиксировали в области информации и телекоммуникаций — 36,48 тыс. грн.

В то время как самый маленький — в сфере культуры. Сотрудники библиотек музеев получают в среднем 9,61 тыс. грн.

Динамика средних зарплат по разным видам деятельности

Источник: Госстат

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