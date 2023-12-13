Тарифы в 2024 году изменятся — кто будет платить больше

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Украине изменится тариф на услуги передачи электроэнергии и диспетчерского управления для бизнеса в 2024 году. Известно, как это отразится на простых потребителях и компаниях.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

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Согласно решению Национальной комиссии по тарифам, цены для Укрэнерго на услуги передачи электроэнергии и диспетчерского управления повысятся на 9% к такому уровню:

528,57 грн/мВт-ч — за передачу электрической энергии;

104,57 грн/мВт-час — за диспетчерское управление.

Тариф на передачу электроэнергии определяет стоимость ее транспортировки по магистральным сетям и, в основном, покрывает расходы Укрэнерго на выполнение обязанностей, возложенных государством.

Тарифом на диспетчеризацию покрываются затраты на балансировку энергосистемы, а также закупку резервов и вспомогательных услуг.

Как новые цены повлияют на потребителей

В Укрэнерго уверяют, что повышение цен не отразится на стоимости электроэнергии для бытовых потребителей.

Для бизнеса и промышленности повысится незначительно. Стоимость электроэнергии вырастет на 1-2% или 0,10 грн/кВт-ч.

Однако, как отметили в Укрметаллургпроме, решение о повышении тарифов все же негативно отразится на предприятиях. Там утверждают, что Укрэнерго как государственный монополист могло бы договориться о реструктуризации долгов, а не перекладывать финансовое бремя на предприятия Украины.

Компании не смогут сдерживать себестоимость, проиграют конкуренцию и начнут закрываться. Особенно это коснется бизнеса в энергоемких сферах — электрометаллургии, металлургии, химии.

"Если конечный потребитель не сможет платить, мы проигрываем конкуренцию импортной продукции, и предприятия просто закроются. Сейчас многие средние предприятия, которые считают каждую копейку, их лишнее повышение тарифов на электроэнергию вытолкнет за пределы рентабельности", — отметили в Укрметаллургпроме.

Что еще стоит знать

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине может быть выделена из единого платежа за "голубое топливо" "третья квитанция" за природный газ. Речь идет об оплате за содержание внутридомовых сетей.

Также мы писали, что на украинском рынке электроэнергии — очередные изменения. Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила граничные цены.