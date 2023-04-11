Тарифы на электроэнергию — в Украине в несколько этапов повысят цены

Коммунальные платежки / Фото: google.com

В Украине ожидается повышение тарифов на электроэнергию в несколько этапов. Поскольку правительство продлило действие специального периода со льготной стоимостью только до 30 апреля 2023 года — цены могут изменить уже в мае.

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Заявления правительства по тарифу

Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, стоимость электроэнергии до конца отопительного сезона останется неизменной, однако, что будет дальше, не уточнил. Сейчас украинцы платят:

за потребление до 250 кВт/ч — 1,44 грн за кВт/ч;

за потребление свыше 250 кВт/ч — 1,68 грн за кВт/час.

Советник премьера Юрий Бойко ранее заявлял, что страна нуждается в "справедливых ценах" на электроэнергию, ведь нынешние — не отвечают требованиям времени. По его словам, в правительстве нарабатывают сразу несколько разных концепций либерализации рынка электричества. Среди них:

радикальная — предполагает установление полностью рыночных (европейских) цен;

умеренные — предусматривают разнообразные графики повышения стоимости для смягчения экономических последствий для потребителей.

Как изменятся цены

Ранее в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявили, что повышать тарифы нужно по двум причинам. Это:

необходимость восстановления энергетической инфраструктуры;

установление "справедливой цены".

"Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Потери от этого исчисляются большой суммой... И нам нужно думать, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию", — сказали Нацкомиссии.

По разным предположениям экспертов, тарифы могут вырасти до 5,5 грн за кВт/ч, а именно повышение разобьют на несколько этапов. При этом предупреждают, что даже такой суммы будет маловато для восстановления энергосистемы и заработных плат энергетикам. Рыночная стоимость электроэнергии для населения составляет около 7 гривен за кВт/ч.

Напомним, в Министерстве энергетики Украины рассчитывают возобновить экспорт электроэнергии в страны Европейского Союза (ЕС), по меньшей мере, до уровня прошлого года и планируют наращивать поставки. Рассчитывают, что доходы от экспорта электроэнергии позволили бы привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетической инфраструктуры.

В Министерстве энергетики ранее рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.