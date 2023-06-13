Покупка жилья в 2023 году - у украинцев серьезно изменились настроения

У украинцев серьезно изменились настроения по поводу покупки жилья: детали опроса
У украинцев на второй год войны серьезно изменились настроения относительно покупки жилья. Граждане готовы в этом году платить больше, чем в прошлом.
Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса DIM.RIA.
За сколько украинцы готовы купить жилье
Согласно итогам опроса, украинцы заявили, что готовы платить за жилье:
- 39% — не более 10-25 тыс. долл.;
- 34% — 30-50 тыс. долл.;
- 15% — 50-80 тыс. долл.;
- 5% — 80-100 тыс. долл.;
- 7% — более 100 тыс. дол.
При этом в прошлом году гораздо меньше граждан были готовы платить меньшие суммы и существенно больше — более высокие. Результаты выглядели так:
- 32% озвучили бюджет в 10-25 тыс. долл.;
- 37% — в 30-50 тыс. долл.;
- 12% — более 100 тыс. дол.
В 2023 году опрошенные рассматривают покупку:
- 36% — частного дома;
- 35% — вторичной недвижимости;
- 22% — жилья в новостройке;
- 3% — смарт-квартиры или земельного участка.
Регионально украинцы готовы купить недвижимость:
- 61% — в родном городе;
- 15% — в другом регионе страны;
- 12% — за границей.
Арендовать жилье граждане планируют с таким бюджетом:
- 58% — от 5 до 10 тыс. грн;
- 30% — от 10 до 15 тыс. грн;
- 4% — 15-20 и 20-30 тыс. грн;
- 3% — более 30 тыс. грн.
В течение мая опросили около 1,5 тыс. украинцев, из них 70% — в родном городе, 20% — переселенцев, 10% — беженцев за границей.
Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.
Также мы писали, что в Украине граждане могут получить денежную помощь от государства на ремонт или строительство жилья, пострадавшего из-за боевых действий. Эксперты рассказали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.