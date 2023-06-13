Покупка жилья в 2023 году - у украинцев серьезно изменились настроения

Ключи от нового дома. Фото: Freepik

У украинцев на второй год войны серьезно изменились настроения относительно покупки жилья. Граждане готовы в этом году платить больше, чем в прошлом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса DIM.RIA.

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Согласно итогам опроса, украинцы заявили, что готовы платить за жилье:

39% — не более 10-25 тыс. долл.;

34% — 30-50 тыс. долл.;

15% — 50-80 тыс. долл.;

5% — 80-100 тыс. долл.;

7% — более 100 тыс. дол.

При этом в прошлом году гораздо меньше граждан были готовы платить меньшие суммы и существенно больше — более высокие. Результаты выглядели так:

32% озвучили бюджет в 10-25 тыс. долл.;

37% — в 30-50 тыс. долл.;

12% — более 100 тыс. дол.

В 2023 году опрошенные рассматривают покупку:

36% — частного дома;

35% — вторичной недвижимости;

22% — жилья в новостройке;

3% — смарт-квартиры или земельного участка.

Регионально украинцы готовы купить недвижимость:

61% — в родном городе;

15% — в другом регионе страны;

12% — за границей.

Арендовать жилье граждане планируют с таким бюджетом:

58% — от 5 до 10 тыс. грн;

30% — от 10 до 15 тыс. грн;

4% — 15-20 и 20-30 тыс. грн;

3% — более 30 тыс. грн.

В течение мая опросили около 1,5 тыс. украинцев, из них 70% — в родном городе, 20% — переселенцев, 10% — беженцев за границей.

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

Также мы писали, что в Украине граждане могут получить денежную помощь от государства на ремонт или строительство жилья, пострадавшего из-за боевых действий. Эксперты рассказали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.