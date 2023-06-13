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У украинцев серьезно изменились настроения по поводу покупки жилья: детали опроса

13 июня 2023 14:00
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Покупка жилья в 2023 году - у украинцев серьезно изменились настроения
Ключи от нового дома. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

У украинцев на второй год войны серьезно изменились настроения относительно покупки жилья. Граждане готовы в этом году платить больше, чем в прошлом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса маркетплейса DIM.RIA.

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Согласно итогам опроса, украинцы заявили, что готовы платить за жилье:

  • 39% — не более 10-25 тыс. долл.;
  • 34% — 30-50 тыс. долл.;
  • 15% — 50-80 тыс. долл.;
  • 5% — 80-100 тыс. долл.;
  • 7% — более 100 тыс. дол.

При этом в прошлом году гораздо меньше граждан были готовы платить меньшие суммы и существенно больше — более высокие. Результаты выглядели так:

  • 32% озвучили бюджет в 10-25 тыс. долл.;
  • 37% — в 30-50 тыс. долл.;
  • 12% — более 100 тыс. дол.

В 2023 году опрошенные рассматривают покупку:

  • 36% — частного дома;
  • 35% — вторичной недвижимости;
  • 22% — жилья в новостройке;
  • 3% — смарт-квартиры или земельного участка.

Регионально украинцы готовы купить недвижимость:

  • 61% — в родном городе;
  • 15% — в другом регионе страны;
  • 12% — за границей.

Арендовать жилье граждане планируют с таким бюджетом:

  • 58% — от 5 до 10 тыс. грн;
  • 30% — от 10 до 15 тыс. грн;
  • 4% — 15-20 и 20-30 тыс. грн;
  • 3% — более 30 тыс. грн.

В течение мая опросили около 1,5 тыс. украинцев, из них 70% — в родном городе, 20% — переселенцев, 10% — беженцев за границей.

Напомним, в Киеве и ряде регионов Украины в мае 2023 года повысились цены на вторичном рынке недвижимости. В частности, самые дешевые однокомнатные квартиры можно купить в трех регионах.

Также мы писали, что в Украине граждане могут получить денежную помощь от государства на ремонт или строительство жилья, пострадавшего из-за боевых действий. Эксперты рассказали, что делать, если документы на недвижимость во время войны были утрачены.

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