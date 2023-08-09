Опасные продукты в Украине – на рынок попала партия опасного авокадо

Фрукты на прилавке. Фото: Unplush

На украинский рынок попала партия авокадо с опасным для здоровья веществом. Вредные фрукты завезли из Польши.

Об этом предупреждают в одном из управлений Госпродпотребслужбы.

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Экспорт опасного авокадо

По информации специалистов, производителем указано: Agro San Jacinto SAC (Перу). Фрукты были завезены из Польши (оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). В Украине получателем стало ООО "Влюбайка" в Одессе.

Сообщается, что об экспорте опасного продукта узнали через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

В Госпродпотребслужбе призвали операторов рынка, занимающихся оборотом такой продукции, срочно изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде сообщить об обнаруженном несоответствии.

В чем опасность импортного продукта

Как отмечается, зарубежные специалисты обнаружили в авокадо кадмий. Этот металл содержит небезопасные соединения. При попадании их в организм человека страдают пищеварительная и дыхательная система, а также нервная система.

При острой форме отравления могут возникнуть признаки острого бронхита или трахеобронхита, сильный судорожный кашель, синюшность и одышка. После чего может развиться бронхопневмония и отек легких.

Хроническая форма отравления наступает при постоянном накоплении вещества в организме. Человек может начать ощущать постоянную слабость и сонливость. В дальнейшем начнут постепенно страдать больше органов и систем.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об опасном товаре, который зашел на украинский рынок из Испании. Речь идет о кукурузе для попкорна, в которой может содержаться ядовитое вещество.

Также в Госпродслужбе ранее сообщали о том, что в Украину попала партия опасного риса из Италии. Он содержит смертельный канцероген — кадмий.