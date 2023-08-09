Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украину завезли партию опасного для здоровья продукта: что нужно знать arrow

В Украину завезли партию опасного для здоровья продукта: что нужно знать

9 августа 2023 08:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Опасные продукты в Украине – на рынок попала партия опасного авокадо
Фрукты на прилавке. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

На украинский рынок попала партия авокадо с опасным для здоровья веществом. Вредные фрукты завезли из Польши.

Об этом предупреждают в одном из управлений Госпродпотребслужбы.

Читайте также:

Экспорт опасного авокадо

По информации специалистов, производителем указано: Agro San Jacinto SAC (Перу). Фрукты были завезены из Польши (оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). В Украине получателем стало ООО "Влюбайка" в Одессе.

Сообщается, что об экспорте опасного продукта узнали через систему быстрого оповещения по пищевым продуктам и кормам (RASFF).

В Госпродпотребслужбе призвали операторов рынка, занимающихся оборотом такой продукции, срочно изъять ее из обращения и в срок не более двух рабочих дней в письменном виде сообщить об обнаруженном несоответствии.

В чем опасность импортного продукта

Как отмечается, зарубежные специалисты обнаружили в авокадо кадмий. Этот металл содержит небезопасные соединения. При попадании их в организм человека страдают пищеварительная и дыхательная система, а также нервная система.

При острой форме отравления могут возникнуть признаки острого бронхита или трахеобронхита, сильный судорожный кашель, синюшность и одышка. После чего может развиться бронхопневмония и отек легких.

Хроническая форма отравления наступает при постоянном накоплении вещества в организме. Человек может начать ощущать постоянную слабость и сонливость. В дальнейшем начнут постепенно страдать больше органов и систем.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила об опасном товаре, который зашел на украинский рынок из Испании. Речь идет о кукурузе для попкорна, в которой может содержаться ядовитое вещество.

Также в Госпродслужбе ранее сообщали о том, что в Украину попала партия опасного риса из Италии. Он содержит смертельный канцероген — кадмий.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

Мобилизация по телефону: автор скандального закона рассказал эксклюзивные детали

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз