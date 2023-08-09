Небезпечні продукти в Україні — на ринок потрапила партія небезпечного авокадо

Фрукти на прилавку. Фото: Unplush

На український ринок потрапила партія авокадо із небезпечною для здоров'я речовиною. Шкідливі фрукти завезли із Польщі.

Про це попереджають в одному з управлінь Держпродспоживслужби.

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Експорт небезпечного авокадо

За інформацію фахівців, виробником вказане: Agro San Jacinto S.A.C (Перу). Фрукти були завезені із Польщі (оптовик: RK-Impex.PL SP.ZOO, Przemysl). В Україні отримувачем стало ТОВ "Вподобайка" в Одесі.

Повідомляється, що про експорт небезпечного продукту дізналися через систему швидкого оповіщення щодо харчових продуктів та кормів (RASFF).

У Держпродспоживслужбі закликали операторів ринку, які займаються обігом такої продукції, терміново вилучити її з обігу та в термін не більше двох робочих днів письмово повідомити про виявлену невідповідність.

У чому небезпека завезеного продукту

Як зазначається, закордонні фахівці виявили в авокадо кадмій. Цей метал містить небезпечні сполуки. У разі потрапляння їх в організм людини страждають травна та дихальна система, а також нервова система.

За гострої форми отруєння можуть виникнути ознаки гострого бронхіту або трахеобронхіту, сильний судомний кашель, синюшність і задишка. Після чого може розвинутися бронхопневмонія та набряк легенів.

Хронічна форма отруєння настає за умови постійного накопичення речовини в організмі. Людина може почати відчувати постійну слабкість та сонливість. Надалі почнуть поступово страждати більше органів і систем.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів повідомила про небезпечний товар, який зайшов на український ринок з Іспанії. Йдеться про кукурудзу для попкорну, в якій може міститися отруйна речовина.

Також у Держпродспоживслужбі раніше повідомляли про те, що в Україну потрапила партія небезпечного рису з Італії. Він містить смертельний канцероген — кадмій.