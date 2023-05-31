Повышение тарифов на электричество — Укрэнерго назвало истинную причину

В Укрэнерго назвали причину повышения тарифов
В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали о существенном сокращении доходов компании и облэнерго за время полномасштабной войны. Компенсировать потери решили повышением тарифов на электрическую энергию для населения.
Об этом рассказал руководитель НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время эфира "Радио Свобода".
Падение доходов на фоне войны
По словам чиновника, за более чем год войны объемы выручки Укрэнерго и облэнерго сократились на около 30 процентов, поскольку энергокомпании потеряли часть генерации и потребителей ресурса. Этот факт заставил пересмотреть действующие тарифы на электричество.
"Выручка упала просто автоматически на 30 процентов просто из-за того, что потребление сильно сократилось. Генерирующие компании не получают средств из-за того, что избито много генерации", — отметил он.
В то же время, часть генерирующих мощностей расположена на временно оккупированной территории. В частности, речь идет о Запорожской атомной электростанции, Каховской гидроэлектростанции, тепловых электростанциях в Донецкой, Запорожской и Луганской областях.
"Потеряно много активов и, конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами", — пояснил руководитель Укрэнерго.
При этом финансовый дефицит в энергосистеме был давно, однако с началом войны ситуация осложнилась.
"В течение достаточно продолжительного периода энергетика была недофинансирована. Это не началось вчера или позавчера. Это такая системная проблема, которая длилась годами. Сейчас в условиях полномасштабного вторжения, начиная с февраля 2022 года, дефицит финансового ресурса в системе усилился", — добавил Владимир Кудрицкий.
Повышение тарифов на электричество с июня
30 мая в Министерстве энергетики заявили, что правительство утвердило повышение тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня 2023 года. В ведомстве отметили, что повышение цен спровоцировано ущербом в энергетической инфраструктуре в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.
Напомним, в Центре исследования энергетики заявили, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не разрешатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.
Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.