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В Укрэнерго назвали причину повышения тарифов

31 мая 2023 12:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Повышение тарифов на электричество — Укрэнерго назвало истинную причину
Руководитель НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий Фото: ua.energy
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Национальной энергетической компании Укрэнерго рассказали о существенном сокращении доходов компании и облэнерго за время полномасштабной войны. Компенсировать потери решили повышением тарифов на электрическую энергию для населения.

Об этом рассказал руководитель НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий во время эфира "Радио Свобода".

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Падение доходов на фоне войны

По словам чиновника, за более чем год войны объемы выручки Укрэнерго и облэнерго сократились на около 30 процентов, поскольку энергокомпании потеряли часть генерации и потребителей ресурса. Этот факт заставил пересмотреть действующие тарифы на электричество.

"Выручка упала просто автоматически на 30 процентов просто из-за того, что потребление сильно сократилось. Генерирующие компании не получают средств из-за того, что избито много генерации", — отметил он.

В то же время, часть генерирующих мощностей расположена на временно оккупированной территории. В частности, речь идет о Запорожской атомной электростанции, Каховской гидроэлектростанции, тепловых электростанциях в Донецкой, Запорожской и Луганской областях.

"Потеряно много активов и, конечно, гораздо труднее стало сводить концы с концами", — пояснил руководитель Укрэнерго.

При этом финансовый дефицит в энергосистеме был давно, однако с началом войны ситуация осложнилась.

"В течение достаточно продолжительного периода энергетика была недофинансирована. Это не началось вчера или позавчера. Это такая системная проблема, которая длилась годами. Сейчас в условиях полномасштабного вторжения, начиная с февраля 2022 года, дефицит финансового ресурса в системе усилился", — добавил Владимир Кудрицкий.

Повышение тарифов на электричество с июня

30 мая в Министерстве энергетики заявили, что правительство утвердило повышение тарифов на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч с 1 июня 2023 года. В ведомстве отметили, что повышение цен спровоцировано ущербом в энергетической инфраструктуре в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.

Напомним, в Центре исследования энергетики заявили, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не разрешатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.

Также мы писали, что в Нацкомиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) решили повысить тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Однако есть исключения.

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