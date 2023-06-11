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В правительстве планируют упростить процедуру получения субсидии

11 июня 2023 03:59
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В правительстве планируют упростить процедуру получения субсидии
Пожилая пара считает на калькуляторе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что правительство планирует упростить процедуру, с помощью которой граждане Украины могут получить субсидию. Теперь необходима только краткая заявка и информация о составе семьи, чтобы получить средства.

Об этом министр рассказала в эфире телемарафона.

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Оксана Жолнович отметила, что теперь нужно только подать краткую заявку и информацию о составе семьи, чтобы можно было получить средства, а Министерство будет самостоятельно собирать все необходимые данные.

"В Пенсионном фонде заведены аккаунты или личные кабинеты для всех поставщиков услуг. Чтобы человек не вписывал детали о коммуналке. Мы это сами собираем по адресу по поставщикам, регистрируя проактивно поставщиков услуг", — заявила министр.

Субсидии в Украине

Напомним, что украинцам, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать полную сумму за жилищно-коммунальные услуги, оказывают помощь в виде субсидии. Однако некоторые граждане должны вернуть часть полученных средств.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде Украины рассказали о деталях назначения помощи в виде жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый сезон года. Заявления принимаются до конца июня 2023 года.

Добавим, что специалисты Пенсионного фонда Украины (ПФУ) рассказали о вариантах получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Денежные средства насчитывают двумя способами.

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